Salute
Caso di tubercolosi: non ci sono rischi rilevanti di contagio
/media/images/Arcidosso-2025-68e0becd832b7.jpg
Il Dipartimento di Prevenzione sta avvisando i contatti stretti del soggetto
Arcidosso, Thu, 13 Nov 2025 19:15:00 GMT
2025-11-13T19:15:00+01:00
Salute
Emergenze, prevenzione e allattamento: nuove sfide in neonatologia
/media/images/Immagine-WhatsApp-2025-11-13-ore-12-16-51-b20e9e3b-6915bfdfea3c2.jpg
Convegno sulla Prematurità di Asl Toscana sud est, appuntamento martedì 18 novembre
Grosseto, Thu, 13 Nov 2025 14:15:00 GMT
2025-11-13T14:15:00+01:00
Salute
Addio ai CD: la Asl Toscana sud est dematerializza i referti radiologici
/media/images/Immagine-WhatsApp-2025-11-13-ore-11-47-36-02c92feb-6915bc2cda14f.jpg
È la prima Azienda in Toscana ad avviare il percorso che porterà, dal 1° marzo 2026, a non consegnare più le immagini su supporto fisico, ma disponibili online o tramite totem PuntoSì
Grosseto, Thu, 13 Nov 2025 13:45:00 GMT
2025-11-13T13:45:00+01:00
Salute
La Asl Toscana sud est in prima linea per terapie farmacologiche più appropriate negli anziani
/media/images/asl-grosseto-111-nov-69147beb54e2c.jpg
Grosseto, Wed, 12 Nov 2025 17:45:00 GMT
2025-11-12T17:45:00+01:00
Salute
Formazione sulla non autosufficienza: tre giornate di incontri per rafforzare la collaborazione multiprofessionale
/media/images/giornata-adozione-orbetello-04-691302b2b7ace.jpg
Grosseto, Tue, 11 Nov 2025 17:45:00 GMT
2025-11-11T17:45:00+01:00
Salute
Nuovo progetto per il Comune di Grosseto: “Mi piaccio così non ho bisogno di droghe – Caduta e Rinascita”
/media/images/biblioteca-chelliana-ingresso.jpg
Grosseto, Tue, 11 Nov 2025 13:30:00 GMT
2025-11-11T13:30:00+01:00
Salute
Sport
Ultimo dei quattro incontri di formazione sportiva proposti dall’Agenzia per lo Sport per tutte le associazioni della fascia costiera
/media/images/foto-precedente-incontro-6900934885e5a.jpg
Livorno, Fri, 14 Nov 2025 19:30:00 GMT
2025-11-14T19:30:00+01:00
Sport
Hockey A1: torna il derby delle Collacchie: la Blue Factor al Casa Mora ospita il Follonica
/media/images/23-10-07-marcello-martelli-in-azione-691710153a2f8.jpg
Le ultime sfide in A1 risalgono alla stagione 2008-09 con due successi di misura per la squadra del Golfo. In A2 sabato i biancocelesti ospitano i Pumas Viareggio. Stasera l’under 23 gioca a Sarzana
Castiglione della Pescaia, Fri, 14 Nov 2025 15:30:00 GMT
2025-11-14T15:30:00+01:00
Sport
CP Grosseto, è l'ora della svolta: L'Azzurra Novara per dare il via alla risalita in classifica
/media/images/Barragan-Schiavo-69171733bd367.jpg
Mariotti suona la carica: "Inizia per noi un cammino diverso, affrontiamo squadre al nostro livello. Umiltà e determinazione per centrare la seconda vittoria e lanciare l'assalto alle Final Eight di Coppa Italia."
Grosseto, Fri, 14 Nov 2025 15:15:00 GMT
2025-11-14T15:15:00+01:00
Sport
Piscina di Follonica: Cuore del nuoto locale. Definito il calendario agonistico
/media/images/woman-geabf886de-640-piscina.jpg
Follonica, Thu, 13 Nov 2025 15:15:00 GMT
2025-11-13T15:15:00+01:00
Sport
Hockey U23, il Castiglione vince ancora
/media/images/Blue-Factor-Castiglione-Mgm-Remaplas-Eboli-69109855d3f78.jpg
Castiglione della Pescaia, Thu, 13 Nov 2025 15:00:00 GMT
2025-11-13T15:00:00+01:00
Sport
Polemica affidamento impianto sportivo via Austria, sindaco Vivarelli Colonna e assessore Rossi: Ribadiamo assoluta bontà e trasparenza nostra azione
/media/images/fabrizio-rossi-vivarelli-colonna-comune-grosseto.jpg
Grosseto, Wed, 12 Nov 2025 18:45:00 GMT
2025-11-12T18:45:00+01:00
Sport
Ambiente
Progetto Valori Bio: terzo incontro
/media/images/Distretto-biologico-della-maremma-3.jpg
Grosseto, Sat, 15 Nov 2025 16:30:00 GMT
2025-11-15T16:30:00+01:00
Ambiente
Il Climate Pride torna in piazza a Roma per la giustizia climatica e sociale
/media/images/Foto-1-4-691838e081131.jpg
Mobilitazione nazionale per chiedere alla Cop30 un impegno concreto per la transizione ecologica e la decarbonizzazione dell'economia mondiale
Roma, Sat, 15 Nov 2025 10:45:00 GMT
2025-11-15T10:45:00+01:00
Ambiente
Bibbona: interventi di messa in sicurezza dei versanti collinari nel centro abitato
/media/images/versante-di-via-del-Salnitro-2-69171a0d25703.jpg
Oltre 100mila euro di investimenti contro il rischio idrogeologico
Livorno, Fri, 14 Nov 2025 19:00:00 GMT
2025-11-14T19:00:00+01:00
Ambiente
Arcipelago Toscano, conclusi gli incontri per la nuova Strategia CETS 2026–2030
/media/images/Capraia-cets-11-11-25-691713e8cd929.jpg
Tre giorni di confronto a Capraia, Giglio ed Elba per definire oltre cento azioni concrete a sostegno del turismo sostenibile e della valorizzazione del territorio.
Isola d'Elba, Fri, 14 Nov 2025 14:15:00 GMT
2025-11-14T14:15:00+01:00
Ambiente
Geotermia: “Vapori di birra” vince premio sviluppo sostenibile 2025 in collaborazione con Enel Green Power e Parco Colline Metallifere
/media/images/Vapori-di-Birra-premio-eco-2-6916dd5b0f905.jpg
Il riconoscimento consegnato durante gli Stati generali della Green Economy, a Ecomondo, con un parterre di realtà nazionali e internazionali.
Monterotondo Marittimo, Fri, 14 Nov 2025 09:15:00 GMT
2025-11-14T09:15:00+01:00
Ambiente
Sei card, operazione capillare del Municipio. sindaco Vivarelli Colonna e assessore Vanelli: “Obbligatorio che cittadini ritirino propria tessera"
/media/images/Vivarelli-Vanelli-2025.jpg
Grosseto, Thu, 13 Nov 2025 19:30:00 GMT
2025-11-13T19:30:00+01:00
Ambiente
Attualità
La Riserva del Fondatore conquista la Super Gold e Il Fiorino ‘fa incetta’ di 9 medaglie tra argenti e bronzi al World Cheese Awards
/media/images/il-fiorino-foto-per-tuttofood-2025-3.jpg
Grosseto, Sat, 15 Nov 2025 17:00:00 GMT
2025-11-15T17:00:00+01:00
Attualità
Cambio di Rotta approda a Rio Marina con il filosofo Giuseppe Ferraro
/media/images/Portoferraio-1.jpg
Isola d'Elba, Sat, 15 Nov 2025 16:00:00 GMT
2025-11-15T16:00:00+01:00
Attualità
Il pieno weekend ad Orbetello che ha auditorium, cinema e locali da ballo
/media/images/orbetello-panoramica-1.jpg
Orbetello, Sat, 15 Nov 2025 15:30:00 GMT
2025-11-15T15:30:00+01:00
Attualità
Benessere emotivo, stili di vita, turismo sostenibile al centro dei nuovi corsi per adulti della Rete Grobac
/media/images/BibliotecaChellianaGrosseto-PhMicheleGuerrini-69185138c93fd.jpg
Gli incontri rientrano nel progetto “Fòrmati in biblioteca”, finanziato dalla Regione Toscana con risorse del Pr Fse+.
Grosseto, Sat, 15 Nov 2025 14:15:00 GMT
2025-11-15T14:15:00+01:00
Attualità
Andrea Mazzuca, da Arcille al podio mondiale: secondo al Campionato Pizza DOC
/media/images/andrea-2-6918497f0e770.jpg
Una storia di talento, passione e radici profonde
Grosseto, Sat, 15 Nov 2025 13:45:00 GMT
2025-11-15T13:45:00+01:00
Attualità
Nonna Marisa compie 100 anni
/media/images/Marisa0-69184784769e9.jpg
L’amministrazione comunale porta l’affetto di tutta la comunità
Orbetello, Sat, 15 Nov 2025 13:15:00 GMT
2025-11-15T13:15:00+01:00
Attualità
Dalla regione
Manifattura del Casentino: ritirati i licenziamenti, attivati ammortizzatori in deroga
/media/images/consiglio-regionale-toscana-palazzo-pegaso.jpg
Firenze, Sat, 15 Nov 2025 17:30:00 GMT
2025-11-15T17:30:00+01:00
Dalla regione
“Libertà”: torna La Toscana delle donne, il viaggio nei diritti
/media/images/regione-toscana-2025-bandiera.jpg
Firenze, Sat, 15 Nov 2025 14:30:00 GMT
2025-11-15T14:30:00+01:00
Dalla regione
Toscana. Innovazione: Ricercatori, imprese e startup si incontrano a Nexus Digital
/media/images/pegaso-imbrattato.jpg
Firenze, Fri, 14 Nov 2025 19:15:00 GMT
2025-11-14T19:15:00+01:00
Dalla regione
Vaccini anti Covid offerti a tutti gli over 18
/media/images/vaccino-vaccinazione-covid-2.jpg
Dal 17 novembre possibilità di prenotarsi sul portale o anche farsi vaccinare dal medico di famiglia
Firenze, Fri, 14 Nov 2025 16:00:00 GMT
2025-11-14T16:00:00+01:00
Dalla regione
Regione Toscana. Consiglio: l’Aula elegge presidente Stefania Saccardi
/media/images/saccardi-firma-cibo-sintetico.jpg
Firenze, Tue, 11 Nov 2025 14:30:00 GMT
2025-11-11T14:30:00+01:00
Dalla regione
Scudi di San Martino, Giani premia il gallese William Newbury
/media/images/giani-firma-cibo-sintetico.jpg
Firenze, Sun, 09 Nov 2025 14:33:00 GMT
2025-11-09T14:33:00+01:00
Dalla regione
Costume e società
Strade Rurali della Maremma. La Regione Investe 2 Milioni per la Manutenzione (Buone Notizie per gli Ammortizzatori)
/media/images/Arcidosso-Strada-consortile-1.jpg
2025-11-11T12:10:00+01:00
Costume e società
Consumi, l'aperitivo è un must per oltre 4 italiani su 10
/media/images/Chiacchiere-da-bar-690c65ac9cb93.jpg
Dal calcio alla politica, la Top 10 degli argomenti più chiacchierati.
2025-11-06T12:30:00+01:00
Costume e società
Quando il gioco cambia forma: l’eredità dei format televisivi nel digitale
/media/images/rodion-kutsaiev-0VGG7cqTwCo-unsplash-68ffa5528d392.jpg
2025-11-05T10:00:00+01:00
Costume e società
Prova Sociale: perché il numero di Follower è ancora importante
/media/images/unnamed-1-68ff56ec0d1d8.jpg
2025-11-03T08:45:00+01:00
Costume e società
Un mercato da 3,8 milioni di famiglie: cresce la domanda di vacanze per genitori single
/media/images/mare-vacanza-relax.jpg
A Natale 2025 debutta a Capo Verde il primo format italiano dedicato a chi viaggia con figli senza partner
2025-11-01T10:45:00+01:00
Costume e società
MiCA è qui: cosa devono sapere ora le aziende Crypto
/media/images/pexels-tima-miroshnichenko-7567430-69024339c123d.jpg
2025-10-30T16:50:00+01:00
Costume e società