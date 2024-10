Calcio serie D: Grosseto-Foligno finisce con un'altra sconfitta per i torelli. 2-1 per il Foligno

Grosseto: Nella settima giornata di campionato nazionale di serie D, si sono affrontate oggi pomeriggio al “Carlo Zecchini” di Grosseto, i biancorossi, nell’occasione in completo nero, con in panca il neo allenatore Luigi (Gigi) Consonni, contro gli umbri del Foligno. Per il Grosseto arriva l'ennesima doccia fredda con il Foligno che vince in rimonta 2-1.







La gara inizia a ritmo lento da parte di entrambe le squadre. Nei primi 15’ minuti qualcosina in più fanno vedere i maremmani, ma senza impensierire più di troppo la porta ospite difesa da Tognetti. Al 20’ ghiotta occasione per il Grosseto, Mobilio dalla destra mette un cross rasoterra, il pallone arriva nei piedi di Riccobono che però, a campo libero, spara alto sopra la traversa. Questa è la prima vera occasione per il Grosseto, purtroppo gettata al vento. La gara, dopo questa fiammata, ritorna sui binari dei primi quindici minuti e poco o nulla accade fino al 35’ minuto. Al 39’ dopo una ripartenza in contropiede, Guerrini viene steso in area e l’arbitro assegna giustamente il calcio di rigore. Del tiro dagli undici metri s’incarica Cretella che insacca nell’angolino basso di sinistra. Il Grosseto è in vantaggio per 1-0. Dopo l’intervallo, a inizio ripresa, il Grosseto appare un po' spento. Il Foligno, invece, sembra essere molto più pimpante rispetto alla prima frazione di gioco. Al 56’, su una buona triangolazione, il Foligno arriva in porta con Brevi che a botta sicura trafigge un incolpevole Raffaelli. Arriva così la rete del pari per gli umbri. Consonni corre ai ripari, inserendo da prima Aprili per Macchi, poco dopo Cela per Sacchini, e successivamente Mobilio per Grasso. Al minuto 29’ della ripresa il Grosseto sfiora il raddoppio. Il tiri di Sinigagliesi si stampa sul palo. Invece, il raddoppio arriva al 76’, ma da parte del Foligno con Khribech, che sfrutta un pasticcio della difesa con Grasso che non si capisce con il portiere Raffaelli e di fatto lascia spazio al tocco del n. 10 del Foligno che insacca in rete. Gli spettri delle ultime tre gare disputate dal Grosseto a gestione Malotti, dove prima il Grosseto va in vantaggio e poi si fa recuperare e superare, si ripresentano anche con mister Consonni. A gara pian, piano si avvia al termine con il risultato inchiodato sul 2-1 per gli umbri. Il cambio di allenatore in casa biancorossa c’è stato, ma purtroppo il risultato per adesso è sempre lo stesso.





GROSSETO-FOLIGNO 2-1

GROSSETO (4-2-3-1): Raffaelli, Cretella, Frosali, Addiego Mobilio, Sabelli, Marzierli, Riccobono, Aprili, Sacchini, Sinigagliesi, Guerrini. A disp: Pellegrini, Falasca, Cela, Fregoli, Bolcano, Macchi, Benucci, Grasso, Possenti. Allenatore. Luigi Consonni

FOLIGNO (4-3-3): Tognetti, Santarelli, Mancini, Ceccuzzi, Nuti, Schiaroli, Brevi, Tommasini, Khribech, Calderini. A disp: Lori, Cesaretti M, Maselli, Mattia, Cesaretti T, Durso, Settimi, Di Cato, Pupo. Allenatore: Alessandro Manni

ARBITRO: Giacomo Rossini di Torino; ASSISTENTI: Paolo Fumagallo (Novara), Marzio Giaveno (Pinerolo)

RETI: 40’ Cretella (GR), 74’ Brevi (FO), 76’ Khribech (FO).

NOTE: recupero 3’+5’