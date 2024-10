Castiglione: Con Confesercenti arriva Indi, festival dell'editoria indipendente

Castiglione della Pescaia: Si chiama Indi il festival delle librerie e dell'editoria indipendente organizzato dal Sil di Confesercenti, il sindacato che riunisce librai e cartolibrai. L'appuntamento è per il 27 ottobre, a partire dalle 16.30, nel suggestivo scenario dell'Orto dei frati, nella fortezza di Castiglione della Pescaia.

Con il patrocinio ed il supporto del Comune di Castiglione della Pescaia ed il contributo di Enegan Energy Partner, Lorenzo Robino e Valeria Petri porteranno in scena "Turiste della Catastrofe" di Ilaria Gaspari.

«Quello che proponiamo – afferma Francesco Serino presidente Sil Confesercenti – è un vero e proprio reading teatrale, non solo una lettura scenica del testo, con due attori professionisti. Si tratta di un primo appuntamento di un evento (che potrebbe diventare annuale), dedicato agli editori e alle librerie indipendenti che sostengono questo tipo di editoria».





«Quello dell'editoria indipendente è un mercato in crescita ma solitamente poco considerato, e questo anche se ha un livello di qualità letteraria e editoriale molto elevato, nella cura dei dettagli come nella veste grafica. Per questo il Sil vuole far conoscere questi libri e questi editori»

«Il testo selezionato, della casa editrice Tetra, è stato scelto tra molti attraverso un team di lavoro di una ventina di persone – prosegue Serino -. È piaciuto perché fresco, leggero, originale e scritto molto bene dall'autrice, Ilaria Gaspari». Poi Serino torna a parlare dell'evento Indi: «È un'edizione zero. L'idea futura è quella di proporre alle case editrici indipendenti di partecipare».

Un settore che a Serino piace molto «C'è sinergia tra editori, c'è grande qualità. Troviamo autori italiani e ottime traduzioni di autori stranieri, peccato la presenza di questi libri sia limitata alle librerie indipendenti».

«Si tratta di un evento importante, in cui Confesercenti crede molto, perché così facendo investiamo sulla produzione culturale del nostro territorio e sulla filiera del lavoro che rappresentano le librerie indipendenti» afferma Marco Di Giacopo coordinatore Assoterziario Confesercenti Grosseto.

«Attraverso questa rappresentazione teatrale vogliamo anche sottolineare l'importanza della compagnia di teatro Chicchi d'arte, ma soprattutto ringraziare il Comune per la splendida cornice offertaci con la consueta disponibilità. Confesercenti amplia così il proprio raggio di azione sempre con il proposito di sostenere le imprese e animare il panorama culturale del territorio».