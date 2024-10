Ambiente Rifiuti: a Castiglione della Pescaia prorogati i termini per il ritiro delle 6Card 19 ottobre 2024

Castiglione della Pescaia: A Castiglione della Pescaia prosegue a pieno ritmo, nell'ambito delle attività legate alla riorganizzazione del servizio di raccolta rifiuti messo a punto da Comune con Sei Toscana, la consegna delle 6Card, le tessere necessarie per il conferimento dei rifiuti nei nuovi contenitori di raccolta.

Fino al 31 ottobre sarà possibile effettuare il ritiro presso la sede comunale di Castiglione della Pescaia, Strada Provinciale Padule n. 3 km 19. Lo sportello è aperto tutti i giorni, esclusa la domenica, dalle 9:00 alle 12:00 e dalle 16:00 alle 19:00. Ad oggi solo il 35% dei cittadini ha già provveduto al ritiro delle tessere che dal prossimo anno saranno indispensabili per l'accesso ai cassonetti. L'Amministrazione sollecita la popolazione al ritiro della 6Card, che sarà consegnata in duplice copia ad ogni utente. Nei mesi di novembre e dicembre la consegna delle 6Card continuerà presso la sede comunale di Castiglione della Pescaia, Strada Provinciale Padule n. 3 km 19. Lo sportello sarà aperto il sabato, con orario 9:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00, in modo tale da agevolare il ritiro da parte degli utenti nel fine settimana. Tutti gli utenti iscritti a ruolo Tari del comune dovranno essere muniti di 6Card per accedere al conferimento dei rifiuti nei nuovi contenitori di raccolta distribuiti su tutto il territorio comunale, che dal 1 gennaio 2025 saranno automatizzati. Per il ritiro della tessera è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente può incaricare una persona di fiducia con una delega scritta. Per maggiori informazioni: seitoscana.it, numero verde 800127484 o sito istituzionale del Comune comune.castiglionedellapescaia.gr.it. Seguici



