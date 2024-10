Le squadre della Blue Factor esordiscono con due netti successi nel week-end

Castiglione della Pescaia: Inizia alla grande il girone di Coppa Italia in serie B: a Prato la squadra, a referto come allenatore Alessandro Donnini) non ha lasciato scampo al Super Glaz Prato vincendo per 11-4. Protagonisti assoluti in fatto di gol Brando Santoni, 5, e Oscar Lasorsa, 3, oltre alla doppietta del veterano Michele Nerozzi e al gol del giovanissimo Francesco Cornacchini. Una partita in discesa fina dal primo tempo, chiuso sul 6-0, con la squadra che ha potuto ruotare tutti i giocatori diretti in pista da Lorenzo Nobili. Per Alessandro Donnini, nel doppio ruolo anche di portiere titolare, un esordio da ricordare come allenatore.



Bel successo per la squadra under15 di Massimo Bracali: a Camaiore i giovani biancocelesti hanno comandato le operazioni, conducendo già per 3-1 alla fine della prima frazione. In gol Lorenzo Turbanti, Diego Bracali con una doppietta e Lorenzo Rosadini.

Super Glaz Prato-Blue Factor Castiglione 4-11

SUPER GLAZ PRATO: Lapo Barsi, (Riccardo Masala); Leonardo Ciardelli, Juri Colzi, Federico Barbani, Paolo Matassa, Jonathan Canneti, Peter Francesco Gelli, Fabio Castiglionesi, Alberto Pacini. All. Mirko Masala.

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Alessandro Donnini, (Samaal Shareef); Francesco Cornacchini, Lorenzo Nobili, Roman Matteucci, Brando Santoni, Giulio Donnini, Michele Nerozzi, Tommaso Bracali, Oscar Lasorsa. All. Alessandro Donnini.

ARBITRO: Luca Molli di Viareggio.

RETI: pt (0-6) 1’08 Santoni (C), 3’34 Nerozzi (C), 7’11 Lasorsa (C), 8’57 Santoni (C), 19’47 Lasorsa (C), 15’33 Santoni (C); st 0’25 Lasorsa (C), 1’15 Santoni (C), 9’20 Barbani (P), 13’29 Cornacchini (C), 15’46 Santoni (C), 19’29 Canneti (P), 20’21 e 22’21 Colzi (P) 22’50 Nerozzi (C).