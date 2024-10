Luna Park di Grosseto chiuso per lutto, è morto Giancarlo Baudo

Grosseto: Luna Park chiuso oggi e domani in segno di lutto, è morto Giancarlo Baudo, 71 anni.

Da oltre 50 anni è stato uno dei giostrai sempre presenti a Grosseto con le sue attrazioni.

La camera ardente, per chi volesse porgere un ultimo saluto, è stata allestita in un gazebo in Piazza Barzanti, quella che da sempre è stata la sua piazza.

I funerali domani alle 15:30, il corteo funebre partirà da Piazza Barzanti per raggiungere la chiesa del Cottolengo.