Toscana: Rischio idrogeologico, codice giallo per martedì 22 ottobre

Firenze: Codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido dalle 7 alla mezzanotte di domani, martedì 22 ottobre, per le zone centro-occidentali della regione. Lo ha emesso poco fa la Sala operativa della protezione civile regionale.



Pressione in aumento e arrivo di aria moderatamente più fresca in quota. Previste per domani, martedì, deboli piogge sparse in particolare sulle zone centro-occidentali, con qualche probabilità di temporali isolati.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo