Esperti micologi sempre aggiornati. Formazione continua per i tecnici della prevenzione

Grosseto: Stagione di funghi e stagione di formazione. I tecnici della prevenzione micologi del Dipartimento delle Professioni Tecnico Sanitarie, della Riabilitazione e della Prevenzione in questi giorni sono in aggiornamento.

Il piano di formazione aziendale prevede tutti gli anni momenti formativi come questo, in quanto mantenere ed aggiornare le competenze in micologia è fondamentale ai fini degli interventi di prevenzione: l'attività di riconoscimento dei funghi tramite gli sportelli micologici aperti al pubblico e la consulenza ai presidi del pronto soccorso sono attività fondamentali per la prevenzione ed il trattamento delle intossicazioni. Nell'anno 2024 è stata ulteriormente sviluppata anche l'attività di educazione ed informazione nei vari setting, in particolare quello scolastico.

A condurre uno degli appuntamenti formativi è stato il docente esperto micologo Marco Donini che ha messo a confronto le specie raccolte, mettendo in gioco le capacità dei partecipanti al fine di accrescere le loro conoscenze.

«Riteniamo che il lavoro di formazione continua, in una fase come questa in cui purtroppo i casi di intossicazione si verificano in serie, sia molto importante - dichiara Leonardo Ginanneschi, responsabile dell'ispettorato micologico della Asl Toscana sudest - Chi raccoglie funghi deve sapere che il personale agli sportelli micologici è preparato e pronto gratuitamente a fornire consulenza. Si tratta di un passaggio fondamentale per la salute e per la sicurezza prima di consumare i funghi raccolti».