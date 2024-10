Cronaca Grosseto: L’Onorevole Fabrizio Rossi inaugura in pieno centro cittadino l’ufficio del Parlamentare 13 ottobre 2024

Rossi: “Una promessa fatta durante la campagna elettorale, e oggi mantenuta. Importante è avvicinare i palazzi romani a Grosseto”.

Vedi il nostro filmato esclusivo e la fotogallery Grosseto: È stato letteralmente un bagno di folla per l’onorevole Fabrizio Rossi, deputato grossetano di Fratelli d’Italia, che nella mattina di sabato 12 ottobre ha inaugurato in pieno centro storico, in corso Giosuè Carducci a Grosseto, l’Ufficio del Parlamentare.

Presenti oltre 200 cittadini di tutte l’età, con famiglie e bambini presenti davanti al numero civico 26 di Corso Carducci. Non hanno fatto mancare la loro presenza, oltre che la senatrice Simona Petrucci, il presidente provinciale di Confcommercio Grosseto, Giulio Gennari, il presidente del consiglio comunale di Grosseto, Fausto Turbanti, il vice sindaco di Grosseto, Bruno Ceccherini, il sindaco di Monte Argentario, Arturo Cerulli, accompagnato dall’assessore Paola Pucino. Presenti anche il sindaco di Semproniano, Luciano Petrucci, il delegato di Confindustria Grosseto, Giovanni Mascagni, il consigliere regionale Andrea Ulmi, l'assessore comunale di Orbetello e presidente provinciale di Fratelli d'Italia Grosseto, Luca Minucci.

Tanti anche gli amministratori locali presenti: dal consigliere comunale di Orbetello, Ivan Poccia, a quello di Gavorrano, Chiara Vitagliano, al presidente delle Farmacie comunali di Grosseto, Giulio Tambelli, al presidente di Epg Spa, Mario Pellegrini e altre personalità del mondo civile e imprenditoriale maremmano. Tantissimi anche i comuni cittadini presenti, che hanno voluto, con la loro presenza, rendere omaggio per l'impegno profuso per il territorio da parte del parlamentare grossetano.

“Un “avamposto” della Camera dei Deputati sul territorio che mancava da oltre 35 anni. L’ultimo era stato aperto a fine anni ’80 dal senatore Silvano Signori, altra personalità storica maremmana del parlamento italiano”, ha detto l’onorevole Fabrizio Rossi.

“Tramite questo ufficio – commenta il deputato grossetano – offro ai cittadini, associazioni e imprese grossetane e maremmane, un servizio per essere maggiormente vicino alle istanze del territorio”. “Questa – prosegue Rossi - è la risposta concreta che voglio dare a tutti i cittadini grossetani. L’ufficio rappresenterà un punto di ascolto che servirà per avvicinare i “palazzi romani” alla città e al territorio grossetano”. “Era una promessa che avevo fatto in campagna elettorale, che ho voluto onorare e mantenere con tutto l’elettorato”, conclude Rossi.

