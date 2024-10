Sport Hockey serie B, sei reti di Marco Bianchi regalano la prima vittoria in Coppa 21 ottobre 2024

Grosseto: Trascinata da uno scatenato Marco Maria Bianchi, autore di sei reti, la formazione di serie B del Circolo Pattinatori Grosseto ha iniziato con una netta vittoria (10 a 5), a spese del giovanissimo Viareggio Hockey, la nuova stagione di Coppa Italia. I ragazzi guidati in panchina da Emilio Minchella e Massimo Mariotti, hanno disputato una buona gara, recuperando il ritardo iniziale e volando fino al 6-1. I versiliesi, nelle cui file milita anche Riccardo Biancucci, un prodotto del vivaio del Cp, si sono fatti pericolosi, sul 6-4 e sul 7-5, ma la rete di Bianchi e la doppietta di Tommaso Giusti hanno permesso di finire la gara in doppia cifra con pochi assilli. Privi del portiere titolare Tommaso Bruni, sostituito da Marinoni, i grossetani, nonostante sia stata la prima uscita ufficiale, si sono ottimamente comportati in fase offensiva. Un buon inizio, insomma, che lascia ben sperare per il prosieguo di questa manifestazione. Nell’altro incontro della giornata, il Castiglione è andato a vincere (11-4) sulla pista del Prato. Grosseto-Viareggio 10-5 C.P. GROSSETO: Marinoni, Saletti; Perfetti, Bruzzi, Bianchi, Giabbani, Giusti, Burroni, Bardini, Cardi. All. Minchella e Mariotti. VIAREGGIO H.: Mascherpa, Toti; Faetti, Corretti, Marlia, Biancucci, Silvestri, Menegatti, Gonzo, Belluomini. All. Andrea Biagi. ARBITRO: Massimo Cardelli. RETI: nel p.t. 9’13 Gonzo, 9’48 Bianchi, 17’47 Giabbani, 21’06 Bianchi, 21’41 Bianchi, 22’10 Bianchi; nel s.t. 8’35 Bianchi, 10’26 Gonzo, 12’52 Biancucci, 13’34 Menegatti, 17’31 Bianchi, 20’49 Giusti, 21’13 Giusti. Seguici



