Hockey: Serie A2 Coppa Italia, la Blue Factor batte il Salerno

Castiglione della Pescaia: Vittoria sofferta per la Blue Factor al Casa Mora nell’anticipo dell’ottava giornata di Coppa Italia, i biancocelesti di Massimo Bracali alla fine hanno la meglio sul Campolongo Hospital Salerno per 4-2. Prima vera occasione dopo 3’ con il blu a Esposito (l’arbitro Molli sventolerà in tutto ben 6 cartellini, equamente distribuiti tre per parte): dal dischetto Buralli fa secco il portiere.





Il Salerno però gioca e non molla, anche quando Sabetta si becca il blu dopo due minuti. Maldini non trasforma la punizione di prima; anzi Fontan Alfani, in inferiorità numerica, soffia pallina a centropista e davanti a Saitta, solissimo, non sbaglia infilando l’1-1. Il blu lo prende anche Santoni che si allaccia con l’avversario: Saitta ferma Giorgio Giudice. Poi nuovo cartellino a Sabetta, il secondo personale: anche Montauti è ipnotizzato da Marrazzo. Saitta para il rigore a Ferrari, ma il tiro di Piro dopo un attacco serrato riporta avanti il Castiglione nel finale di frazione, 2-1. Nella ripresa il ritmo cala leggermente. Dopo 4’ l’azione personale di Buralli vale il 3-1 maremmano.





Sventolano ancora i cartellini, blu a Montauti. L’argentino Fontan Alfani spara fuori la punizione e sulla ribattuta, in mischia, mette dentro il 3-2. Sempre Fontan Alfani ha sulla stecca la possibilità di pareggiare, sul nuovo blu a Maldini: Saitta questa volta sigilla la sua gabbia a 17’ dalla sirena. Il Castiglione riesce a gestire, sprecando molto, anche in contropiede, fermato anche da qualche palo e traversa. A chiudere i conti ad una manciata dalla fine ci pensa Brunelli per il definitivo 4-2. La prossima settimana doppia trasferta per i biancocelesti: sabato a Matera e domenica il ritorno a Salerno.

Blue Factor Castiglione-Campolongo Hospital Salerno 4-2

BLUE FACTOR CASTIGLIONE: Michael Saitta, (Federico Bussotti); Mattia Piro, Mattia Maldini, Federico Buralli, Matteo Faelli, Diego Guarguaglini, Brando Santoni, Filippo Montauti, Luigi Brunelli. All. Massimo Bracali.





CAMPOLONGO HOSPITAL SALERNO: Juanito Marrazzo, (Gianmarco Durante); Dario Granito, Daniele Esposito, Francesco Sabetta, Manuel Navarra, Samuele Ferrari, Giorgio Giudice, Juan Cruz Fontan Alfani. All. Massimo Giudice.





ARBITRO: Luca Molli di Viareggio.

RETI: pt (2-1) 3’19 rig. Buralli (C), 7’24 Fontan Alfani (S), 22’10 Piro (C); st 4’01 Buralli (C), 14’33 Fonta Alfani (S), 24’35 Brunelli (C).

Coppa Italia gruppo D

Prima giornata

Blue Factor Castiglione-Iren Follonica 4-4

Campolongo Hospital Salerno-Roller Matera 2-8

Anticipo ottava giornata

Blue Factor Castiglione-Campolongo Hospital Salerno 4-2

Seconda giornata 20-26 ottobre

Iren Follonica-Campolongo Hospital Salerno

Roller Matera-Blue Factor Castiglione

Terza giornata 27 ottobre – 3 novembre

Campolongo Hospital Salerno-Blue Factor Castiglione

Roller Matera-Iren Follonica