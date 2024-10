Pallacanestro Grosseto batte Scandicci nell'esordio casalingo di campionato

Grosseto: All'esordio casalingo la Pallacanestro Grosseto batte lo Scandicci 60-52. Partita sofferta per i biancorossi che riescono però a portare a casa i due punti davanti al caloroso pubblico maremmano. I ragazzi di Ingenito partono intimoriti con i fiorentini molto precisi nel tiro da tre ma rimangono in partita chiudendo il primo quarto 12 a 16. Nel secondo quarto la partita non decolla rimanendo sotto di sette 25 a 32. Dopo l'intervallo grande reazione di squadra alzando il ritmo con una grande difesa e tenendo testa ai Fiorentini 48 a 41. Ultimo quarto giocato con cuore e tanta grinta dove Franzese con i suoi 19 punti le acrobazie di Tinti e la solidità a rimbalzo di Barabesi allungano a più otto e chiudono con il risultato finale che si tinge di biancorosso.





Coach Lucas Ingenito commenta: "Sono contento, bene tutto il gruppo con gli under Rustici e Draghetti sempre più a loro agio in campo. Squadra ostica questo Scandicci, ma siamo stati bravi a trovare la chiave di volta. Bravi ragazzi e complimenti al pubblico".





Parziali 12/16-13/ 16-23/9-12/11.

Cartellini: Barabesi 9, Ciacci 8 ,Perfetti 4 ,Tinti 10 ,Franzese 19 Bambini 2 Casanova 6 Draghetti 2, Rustici Zucchini, Terrosi.

Coach: Lucas Ingenito; vice Jacopo Pedicelli