Volterragusto: "Tartufo, legame tra uomo e natura"

Nuova edizione per l'evento clou dell'autunno toscano che fa di Volterra (PI) una vetrina di sapori, cultura e divertimento con la XXVI Mostra Mercato del Tartufo Bianco e dei prodotti tipici della Valdicecina

Volterra: Conto alla rovescia cominciato per la nuova attesissima edizione di Volterragusto, evento che come ormai da tradizione riempirà di sapori ed iniziative per tutta la famiglia l'autunno toscano nei due fine settimana del 26-27 OTTOBRE e ancora dell '1-3 NOVEMBRE 2024. Tema celebrato quest'anno dalla manifestazione il connubio tra uomo e natura, che farà da filo conduttore di un calendario sempre ricchissimo di spunti ed occasioni per conoscere ed immergersi a tutto tondo in uno dei territorio più ricchi ed affascinanti di Toscana. Nella suggestiva cornice offerta da alcuni luoghi simbolo della città di Volterra, splendida e suggestiva roccaforte etrusca, a fare gli onori di casa sarà come sempre il pregiato tartufo locale, protagonista della XXVI MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO BIANCO E DEI PRODOTTI TIPICI DELL’ALTA VALDICECINA. Ad affiancarlo tanti piccoli produttori del territorio ma non solo che porteranno in assaggio salumi, formaggi, vini, dolci, confetture, cioccolato e molto altro ancora, in un goloso viaggio che offrirà anche tanti momenti di approfondimento attraverso laboratori, show cooking e degustazioni guidate. Come sempre tantissime e per tutti i gusti le iniziative collaterali che abbracceranno dentro e fuori le mura la città: TREKKING URBANI che sveleranno una Volterra quanto mai misteriosa ed inedita, visite guidate alla scoperta di prodotti, l'esibizione del GRUPPO STORICO, SBANDIERATORI E MUSICI CITTÀ DI VOLTERRA, il pittoresco PALIO DEI CACI VOLTERRANI in collaborazione con il Consiglio dei Priori, l'immancabile battuta di CACCIA AL TARTUFO in compagnia dei tartufai e dei loro inseparabili segugi. Fra i momenti più attesi della rassegna la consegna del PREMIO JARRO, destinato ogni anno a chi in ambito professionale si sia distinto nell'opera di divulgazione della cultura della buona tavola: la cerimonia di premiazione avverrà come da tradizione alla presenza del Sindaco e degli organizzatori della rassegna nella Sala del Maggior Consiglio di Palazzo dei Priori. Questo e molto altro ancora da vivere nei due weekend di VOLTERRAGUSTO: un programma da scoprire sul sito della manifestazione che offrirà tanti motivi per trascorrere giornate di gusto e relax in uno degli angoli più suggestivi della regione. Per info e aggiornamenti: www.volterragusto.com | mail: infovolterragusto@gmail.com

Ufficio Turistico “Volterra, Valdicecina”: tel. 0588-86099 | mail: info@volterratur.it

ORARI: SABATO dalle 15 alle 20

TUTTI GLI ALTRI GIORNI dalle 10 alle 20