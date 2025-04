Toscana e Sesa spa per un utilizzo etico dell'Intelligenza artificiale

Firenze: “E' lo strumento giusto per promuovere un utilizzo efficace, innovativo e consapevole di questa nuova tecnologia”. E' questo il commento del presidente della Regione, Eugenio Giani, dopo aver messo questa mattina la sua firma sul Protocollo d'intesa con Sepa spa per l'attuazione di un programma per il migliore utilizzo dell'Intelligenza artificiale.

"Non dobbiamo aver paura - ha concluso Eugenio Giani - delle nuove tecnologie, né tantomeno opporci al loro impiego, ma la Pubblica amministrazione ha il dovere di controllarne e regolamentarne l'applicazione. E' ciò che abbiamo fin da subito stabilito con la nostra nuova e innovativa legge sulla Digitalizzazione, di cui questo protocollo è la diretta conseguenza".

Il Protocollo è stato sottoscritto in Palazzo Strozzi Sacrati dallo stesso presidente Giani e dal presidente di Sesa spa Paolo Castellacci, al termine di una conferenza stampa a cui hanno partecipato anche l'assessore alla digitalizzazione Stefano Ciuoffo, i direttori regionali Gianluca Vannuccini e Paolo Tedeschi, il responsabile innovazione di Sesa Francesco Falaschi.

L'intesa prevede tra l'altro che la Regione Toscana e Sesa spa promuovano una collaborazione per l'organizzazione e la partecipazione congiunta ad eventi, iniziative pubbliche anche internazionali, workshop anche online sull'intelligenza artificiale, e anche percorsi di diffusione del suo utilizzo presso cittadini, imprese, pubbliche amministrazioni nonché la condivisione di studi, analisi, ricerche, esiti di sperimentazioni su tecnologie AI svolte da Sesa spa o società del gruppo che possono dare un contributo costruttivo e di miglioramento al percorso di adozione dell'intelligenza artificiale in Toscana che saranno analizzati anche nell'ambito di tavoli di lavoro congiunti con le Direzioni Regionali e gli Enti regionali.

"Del resto - ha spiegato l'assessore Stefano Ciuoffo - nel prossimo futuro si prevede un utilizzo dell'AI sempre più esteso, significativo e integrato per la maggior parte delle attività procedurali della Pubblica amministrazione. Vogliamo assecondare questo inevitabile processo così da garantire una maggiore semplificazione nelle procedure burocratiche, una maggiore produttività e sviluppo tecnologico, con ricadute positive per le nostre comunità, per i cittadini e le imprese".

Sesa spa ha contribuito nel dicembre 2021, insieme ad enti pubblici e aziende private del territorio regionale alla costituzione della Fondazione ITS Prodigi, e gestisce i programmi di formazione regionale post diploma in prevalenza presso il Polo Tecnologico di Empoli, con l'obiettivo di rispondere alle esigenze di sviluppo di competenze tecniche in ambito digitale.

Sesa spa è la società capogruppo che opera da oltre 50 anni in Toscana nell'ambito delle tecnologie dell'informazione e della conoscenza e principale gruppo italiano nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi digitali per le imprese che opera, attraverso le proprie società controllate, nella progettazione e sviluppo di soluzioni tecnologiche informatiche innovative come AI, Cloud, Cyber ​​Security, Data Analytics, Blockchain, Digital Platforms, e altre.

Il presidente di Sesa, Paolo Castellacci, ha evidenziato la visione dell'azienda rispetto al ruolo dell'AI nel costruire valore per il territorio, rimarcando l'impegno di Sesa nel guidare con responsabilità i processi di trasformazione digitale, in un'ottica di inclusione e sostenibilità.

"Abbiamo l'intenzione di accompagnare questo cambiamento epocale con etica e visione - ha dichiarato Castellacci - promuovendo un'innovazione che sia al servizio delle persone, dei territori e delle imprese. Ma per coglierne davvero il potenziale, è necessario prima di tutto conoscerla. La formazione è il primo pilastro: senza una comprensione diffusa e profonda dell'AI, non possiamo né governarla né trarne benefici equi e sostenibili".

La Regione e Sesa spa si impegnano dunque a dare avvio ad un percorso di iniziative comuni in Toscana per la promozione di un utilizzo efficace, innovativo, etico e consapevole dell'intelligenza artificiale, per favorire la transizione digitale del sistema toscano e per incrementare le competenze di cittadini, imprese e pubbliche amministrazioni sull'intelligenza artificiale.

Tra i primi eventi in programma figurano l'organizzazione congiunta di iniziative, workshop anche online inerenti il ​​tema dell'intelligenza artificiale e l'organizzazione di eventi di formazione, hackathon, iniziative di gaming con cittadini, imprese ed enti per la diffusione di tecnologie legate all'intelligenza artificiale.

I principi basilari che ispireranno il lavoro dei due firmatari sono di garantire lo sviluppo sostenibile e responsabile dell'intelligenza artificiale, la trasparenza e spiegabilità degli algoritmi, la protezione della privacy e dei diritti fondamentali, la non discriminazione e l'equità oltre che la sicurezza e l'affidabilità delle soluzioni adottate.

I contenuti oggetto del Protocollo d'intesa e di eventuali atti successivi non determinano alcun onere finanziario a carico dei firmatari.

L'iniziativa sarà nei prossimi giorni estesa anche ad ulteriori soggetti sia pubblici che privati ​​che intendono garantire i medesimi obiettivi e formulare analoghe proposte.

A tale scopo, la Regione Toscana pubblicherà un avviso per estendere la rete di soggetti con cui promuovere lo svolgimento di analoghe iniziative congiunte.

Il Protocollo individuerà iniziative sul territorio che si terranno nell'arco del 2025.