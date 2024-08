Politica Vivarelli Colonna presidente Coeso, Minucci FDI: Inizia oggi nuova era per bisogni del territorio 5 agosto 2024

5 agosto 2024 192

Redazione

Grosseto: “Antonfrancesco Vivarelli Colonna, sindaco della città di Grosseto è da oggi il nuovo presidente del Coeso, società della salute di tutta la provincia. Inizia, con oggi, una nuova era. Antonfrancesco Vivarelli Colonna è presidente del Coeso, e lo è diventato con l'unanimità dei sindaci del territorio. Un risultato che premia l'impegno di chi da sempre ha fortemente voluto un Coeso proiettato alla flessibilità ed all'ascolto dei bisogni del territorio. Siamo sicuri che la nuova governance del consorzio di Comuni saprà raccogliere la sfida in linea con gli indirizzi precedentemente assunti e da oggi ancor più calati sulle necessità di dare risposte reali e concrete ai cittadini”, È quanto dichiara Luca Minucci, presidente provinciale Fratelli d'Italia Grosseto.

