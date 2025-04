Stagione primavera 2025: tra sogno e realtà

Prende il via la stagione primavera a cura di TWAIN "con il contributo del Ministero della Cultura, Regione Lazio, Comune di Tuscania, in collaborazione con Anonima Teatri e la direzione artistica di Loredana Parrella.

Tuscania: Tre appuntamenti per un totale di 5 spettacoli tra teatro e danza, che si svolgeranno tra aprile e maggio, al Supercinema di Tuscania.

Il 12 aprile alle ore 21.00 inaugura la stagione Boxing Valentine con la regia, coreografia e installazione di Emma Cianchi. Da “Boxing Helena” di Jennifer Chambers Lynch, un thriller psicologico ambientato in uno spazio circoscritto da un’abile installazione composta da un insieme di elementi scenici che nel buio appaiono e scompaiono. Con l’ausilio dell’audio in modalità immersiva, lo spettatore viene accompagnato nel racconto di un amore che uccide.

Il 26 aprile alle ore 21.00 è la volta di Isabel tratto da una storia vera di Aleksandros Memetaj e Yoris Petrillo. Muovendosi tra teatro, danza, e narrazione, lo spettacolo, ispirato alla storia vera di Victoria Donda: prima figlia di “desaparecidos” ad essere eletta alla Camera dei deputati argentina, attraversa le vicende sociali e politiche dell’Argentina tra 1963 e 2022. Isabel è una donna, molte donne, è figlia, sorella e madre. Isabel è la forza dell’essere umano, è la costante ricerca della quotidianità perduta, la speranza che fatica a soccombere, Isabel è la forza di adattarsi ai cambiamenti.

Si continua il 02 maggio alle ore 21.00 triplice appuntamento con la danza di On the side - PYC - Petrillo Young Company – con le coreografie Loris Petrillo. La pièce trae spunto da una riflessione sul corpo come intero, come 1, e su quello che sta immediatamente ai lati di esso. Questo costante accadere ai lati del corpo, dell’intero, è allora metafora della ricerca costante dell'equilibrio, dell'armonia, questo notevole desiderio di fondere e aggregare il tutto.

L'après-midi d'un ange della Compagnia Petrillo Danza, con la regia e coreografia di Loris Petrillo: Il dissacrante estro del genio; la profonda malinconia dell'angelo caduto a cui non sfugge il penetrante mistero della bellezza che i suoi occhi hanno veduto; la follia di un uomo abbandonato dal suo dio: ispirandosi alla figura di Nijinski, Loris Petrillo ancora una volta ci regala la sua personale riflessione sull'uomo e sulla sua inestricabile complessità.

E infine, Grain of Trought della Greywax Dance Company di e con Victor Rottier e Angela Dematté. Un duetto che fa rivivere un ricordo accompagnato da una voce, che si intreccia con la musica per condurci in un viaggio indietro nel tempo. Alcuni dettagli rimangono mentre altri svaniscono, ciò che una volta era importante potrebbe non essere ciò che ricordiamo ora.

BIGLIETTI:

€10,00 intero / € 8,00 ridotto / € 5,00 giovani

INFO E PRENOTAZIONI:

Qr code: https://cietwain.com/stagione-primavera-2025-tuscania/

whatsapp + 39 380 146 2962

info@cietwain.com

cietwain.com