Under 16 Luca Consani vince in trasferta

Grosseto: Turno infrasettimanale per la nostra Luca Consani Grosseto U16 che fa visita al Sei Rose Rosignano. Recuperata in extremis Seghetta, ma orfani di Peotta, il sestetto di capitan Angeli da vita ad una bellissima partita. La partenza vede subito le nostre sfoderare un buon gioco con efficaci combinazioni al centro, ma sul 7/7 tra le fila del Rosignano cresce il numero 99 Martina Burgassi che è immarcabile in attacco e soprattutto in battuta. A questo punto la ricezione va in tilt, due SET a zero per Rosignano. Nel terzo set arriva la reazione grossetana che trova le giuste contromisure per arginare il forte attaccante nero-blu, torna il gioco e Marini riesce a sfruttare i suoi attaccanti e servire Emma Rossi al centro con continuità che non si lascia pregare per mettere palla a terra. Due a uno. Il Match si decide nel quarto set, sicuramente non per deboli di cuore! Le grossetane conducono con caparbietà fino ad arrivare sul 19 a 24, ma Rosignano non ci sta ed annulla tutte e quattro le palle set e si porta sul match point 25 a 24, il livello del gioco si alza, ma la Luca Consani ha la forza di ribaltare ancora il risultato e chiudere per 25 a 27. La quinta frazione vede le grossetane condurre sempre e chiudere il parziale con il punteggio di 11 a 15. "Una bella vittoria che ci deve dare ancora più fiducia, il gruppo sta lavorando con dedizione e sacrificio e i risultati si vedono. Sono soddisfatto della prestazione di alcune giocatrici, ma lo sono ancora di più di come alcune abbiano saputo invertire la fase negativa e finire in crescendo. Tutto il gruppo si è fatto trovare pronto, contribuendo a questa vittoria. La strada è questa, dobbiamo solo continuare così" queste le parole di mister Rossi al termine della partita.

Convocate: Matilde Marini, Lisa Sartorio, Emma Rossi, Aurora Fanteria, Giulia Ghita, Matilde Mangani, Clara Balestri, Sofia Seghetta, Marina Pieraccini, Sofia Guidoni, Giulia Angeli, Francesca Macchi e Ginevra Consani. Allenatore Rossano Rossi; secondo allenatore Federica Brizzi; dirigente Lavinia Poggetti.