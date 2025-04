Rubriche In cucina con giulia "In cucina con Giulia": fiori di zucca al forno 8 aprile 2025

8 aprile 2025 219

219 Stampa

Giulia Lafavia

da Sweet and Salty Corner Grosseto: Solitamente siamo abituati ai fiori di zucca fritti ma la ricetta che vi propongo oggi è un'alternativa per coloro che non amano l'odore del fritto in casa. Ecco i miei fiori di zucca al forno. Ingredienti: fiori di zucca

emmenthal

besciamella

formaggio grattugiato

pepe

sale Per prima cosa ho puliti i fiori di zucca eliminando il pistillo interno ma lasciando un pezzetto di gambo in maniera che il fondo del fiore rimanga chiuso, poi li ho lavati. Ho riempito i fiori di zucca con l’emmenthal a pezzetti. Ho preparato la besciamella e l’ho rovesciata in una teglia, poi vi ho adagiato i fiori di zucca ripieni uno accanto all’altro. Ho salato, pepato e cosparso il tutto di formaggio grattugiato. Ho infornato a 180° per circa 15/20 minuti coprendo la teglia con della carta argentata, poi ho tolto la carta e fatto cuocere per altri 5 minuti.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Rubriche "In cucina con Giulia": fiori di zucca al forno "In cucina con Giulia": fiori di zucca al forno 2025-04-08T12:00:00+02:00 219 it In alternativa alla frittura oggi fiori di zucca al forno PT1M /media/images/fiori-zucca-forno-1-960x699.jpg /media/images/thumbs/x600-fiori-zucca-forno-1-960x699.jpg Maremma News Grosseto, Tue, 08 Apr 2025 12:00:00 GMT