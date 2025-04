Sabato 12 aprile appuntamento con “Siena Eroica”

Il Beauceant Templare e la Balzana Senese: simbolismo e analogie. Inizio alle ore 17.30 presso la sede dell’Associazione in via Ricasoli 24.Ingresso libero

Siena: Con un interessante approfondimento sulle analogie tra il “Beauceant Templare” e la “Balzana Senese”, il prossimo sabato 12 aprile si conclude “Siena Eroica”, il viaggio tra storia, leggenda e mistero alla riscoperta dello spirito cavalleresco e ghibellino che da sempre contraddistingue la città, proposto dall’Associazione Archeosofica senese.

Bianco e nero come la Balzana, il Beauceant, è lo stendardo dei cavalieri templari, dall’altissimo valore simbolico: non si tratta infatti di un semplice strumento di guerra per orientare il guerriero sul campo di battaglia, ma del vessillo che il cavaliere templare innalzava come immagine dell’ideale spirituale a cui si era consacrato.

La bandiera segna un’appartenenza, è l’emblema di qualcosa per cui si vive, si combatte e per cui, se si deve, si è disposti a morire. Partendo da un excursus storico sul Beauceant, si cercherà di riflettere sul suo complesso simbolismo e di esplorare le possibili analogie tra il vessillo templare e la Balzana senese. Sarà così possibile scoprire come, nel bianco e nel nero, anche la città di Siena custodisca i suoi valori fondanti.

L’appuntamento avrà inizio alle ore 17.30, presso la sede dell’Associazione in via Ricasoli 24. Ingresso libero e aperto a tutti.

Per informazioni: 3756191146 ; info.siena@boxletter.net