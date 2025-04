Inaugurata a Marina Velca la nuova farmacia comunale

Tarquinia: È stata inaugurata a Marina Velca, in via dei Tarquiniensi, la nuova farmacia comunale gestita dalla Tarquinia Multiservizi. La struttura rappresenta un passo significativo per il miglioramento dell’offerta sanitaria per la zona.

La farmacia offrirà una vasta gamma di prodotti, tra cui farmaci, integratori, dispositivi medici, prodotti di cosmesi e tanto altro, con l'obiettivo di garantire un servizio accessibile e di qualità ai residenti e ai villeggianti di Marina Velca, anche grazie alla presenza di personale altamente qualificato. Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti: da settembre a maggio dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 14 alle 18, con chiusura il giovedì e lunedì pomeriggio; le domeniche di turno e i festivi dalle 8,30 alle 13, dalle 16.30 alle 20 o dalle 16 alle 19.30, a seconda dell'ora legale; in estate, da giugno ad agosto, da lunedì a sabato dalle 8,30 alle 13 e dalle 16.30 alle 20, inclusi i festivi e le domeniche di turno.