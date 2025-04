Laboratorio per bambini al Polo le Clarisse

Sabato 12 aprile spazio ai piccoli con "Duetti d'arte: Georgia O'Keeffe e Alfred Stieglitz - tra pittura e fotografia"

Grosseto: Sabato 12 aprile, alle ore 17.00, il Polo le Clarisse ospiterà un laboratorio per bambini dedicato al ciclo "Duetti d'arte: Georgia O'Keeffe e Alfred Stieglitz - tra pittura e fotografia", a cura di Promocultura e in collaborazione con Petra Paoli di Odeon Studio.

L'evento offrirà ai più piccoli l'opportunità di esplorare il mondo artistico della celebre coppia di artisti, Georgia O'Keeffe e Alfred Stieglitz, attraverso un viaggio tra pittura e fotografia. Durante il laboratorio, i partecipanti potranno osservare come queste due forme d'arte riescano a catturare la bellezza nascosta della natura, rivelando dettagli e atmosfere spesso poco visibili. I bambini saranno coinvolti nella creazione di una composizione artistica che intreccia i linguaggi espressivi di entrambi gli artisti.

Un'occasione unica per vivere il museo come luogo di apprendimento, conoscenza e divertimento, avvicinando i più piccoli al mondo dell'arte in modo creativo e coinvolgente.

Il laboratorio si svolgerà dalle 17.00 alle 18.15. Il costo del biglietto è di 6 euro a bambino. La prenotazione è obbligatoria al numero 0564 488066 (in orario di apertura del museo) o via mail a: prenotazioni.clarisse@gmail.com.