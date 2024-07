Under 12: il Big Mat Bsc batte il Siena e punta alla vittoria del campionato

Grosseto: Grande vittoria per il Big Mat Bsc Grosseto under 12. Le super pesti biancorosse si sono imposte per 20-4 contro il Siena, giocando un’ottima gara sia in fase difensiva che offensiva.

“Abbiamo mantenuto – commenta il manager Lino Luciani – un buon ritmo per tutto l’arco della stagione. Adesso dobbiamo provare a vincere contro il Firenze per prenderci il campionato e qualificarci alle fasi finali di settembre”.



Gli under 12 “riabbracceranno” gli azzurrini Manganelli e Fontana che si sono fortemente messi in luce all’Europeo in Germania. “Siamo orgogliosi – conclude Lino Luciani – delle loro prestazioni. Adesso dobbiamo lavorare tutti insieme per regalarci una bella soddisfazione e vincere il campionato, provando sempre a giocare con entusiasmo e soprattutto a divertirci”.