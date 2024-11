Un albero nel luogo della prima pietra, la seconda giornata celebrazioni 60 anni ospedale Grosseto

Una domenica ricca di eventi con la piantumazione di un leccio lungo via Senese, la dimostrazione di elisoccorso

Grosseto: Nel luogo dove 60 anni fa venne posata la prima pietra dell’ospedale di Grosseto è stato piantumato un leccio. Si è aperta così la seconda giornata delle celebrazioni dedicate all’anniversario del «Misericordia». La cerimonia si è tenuta nell’area verde di fronte alla ex pensilina dei bus di via Senese. Erano presenti i componenti della direzione di presidio con il direttore Michele Dentamaro, il direttore della Rete ospedaliera As Tse Massimo Forti, il presidente del Consiglio comunale di Grosseto Fausto Turbanti e il comandante del Reparto carabinieri Biodiversità di Follonica Giovanni Quilghini che ha donato il leccio. Sono intervenute anche Laura Luzzetti e Roberta Amerini, rispettivamente sorella e nipote dell’architetto ingegnere Mario Luzzetti, progettista dell’ospedale.





Nella mattinata si è tenuta la sfilata dei mezzi del Motoclub Pistoni Maremmani e auto storiche 500 Fiat. Bella presenza di pubblico al concerto della Filarmonica Città di Grosseto diretta dal maestro Francesco Fantacci con la presentazione di Cristina Martucci e la presenza del presidente Paolo Lecci. Gli spettacoli sono continuati anche questa domenica in auditorium del «Misericordia»: il concerto di Karan Duo, Martina Veneri flauto traverso e Giacomo Scatteggia alla chitarra con il maestro Gloria Mazzi, direttrice artistica e presidente sezione Agimus Grosseto, per finire con «Tantiamanti, c’era una volta l’avanspettacolo» a cura della compagnia I teatranti con Fabrizio Cattarulla, Fabio Cicaloni, Nicola Draoli, Giacomo Mantiglioni e Bernardino Tartaglia.

Significative e partecipate anche le attività di «Ospedale aperto alla cittadinanza» grazie alla collaborazione dei professionisti sanitari del presidio, fra cui la dimostrazione di chirurgia robotica e la simulazione di elisoccorso.