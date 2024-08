Temporali forti, codice giallo per tutta la Toscana fino alle 20

Firenze: Pioggia e temporali interesseranno ancora buona parte della Toscana fino alle 20 di oggi sabato 3 agosto a causa della perdurante instabilità atmosferica dovuta a infiltrazioni di aria fresca in quota. Per questo la sala operativa della protezione civile regionale ha prorogato fino alle 20 di oggi il codice giallo in corso a partire dalle 11 di oggi per temporali forti. Le precipitazioni, che potranno essere anche di forte intensità, saranno più probabili in montagna e nelle zone interne, con possibilità di forti colpi di vento e grandinate.



Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo