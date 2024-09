Anche al Polo Manetti Porciatti si apre il nuovo anno scolastico

Grosseto: Primo giorno di scuola al Manetti Porciatti di Grosseto in cui le speranze e i buoni propositi si intrecciano, in particolare nel caso dei neo iscritti alle classi prime. Questi, insieme ai loro familiari, hanno atteso la chiamata da parte dei colleghi tutor del quinto anno per accompagnarli in classe e guidarli nei meandri di questa nuova esperienza. Una usanza che anche il nuovo dirigente scolastico, Angelo Costarella ha voluto mantenere, incontrandoli nel piazzale antistante la sede del CAT, in via De Barberi, insieme alle collaboratrici, le professoresse Teresa Cimino e Maria Pia Betti e al professor Andrea Lelli, responsabile del plesso.

“Sappiamo che questo è un momento cruciale per i ragazzi e le ragazze. Uno snodo del loro percorso scolastico, ma anche di vita - ha aperto il professor Costarella -. Mi sono rivolto spiegando loro che il Polo, nella sua componente docente e non docente, sarà sempre a disposizione per aiutarli in questo delicato percorso formativo ed educativo. Naturalmente tale percorso deve essere aiutato dalla loro correttezza e impegno, elementi che non dovranno mai venire meno. Ho visto ragazzi e ragazze molto motivate e consapevoli e questo mi lascia ben sperare, tenuto conto delle difficoltà di una scuola tecnica in cui le materie scientifiche sono elementi prioritari.” I nuovi studenti sono stati chiamati per classe dai diciotto tutor del triennio ed accompagnati nelle rispettive aule, dove, emozionati per la nuova esperienza, hanno seguito con curiosità e partecipazione i “colleghi” più esperti alla scoperta delle materie dell’indirizzo scelto, del Regolamento d’Istituto, dell’uso del registro elettronico e dell’importanza degli organismi collegiali, quali l’assemblea di classe.