Scuola: Mazzeo, con l’istruzione si investe sul futuro

Il presidente del Consiglio regionale ha portato il suo saluto agli studenti dell’Istituto tecnico ‘Carlo Cattaneo’ di San Miniato e del nuovo plesso della primaria ‘Jacopo Carucci’ di Empoli inaugurato oggi



Firenze: "Il primo giorno di scuola segna, ogni anno, l'inizio di un nuovo capitolo nella vita di tanti giovani. La scuola è il luogo fondamentale dove si costruisce il futuro, non solo per le nozioni che si imparano, ma per il patrimonio di relazioni, socialità, consapevolezza che si acquisisce per poter essere, domani, cittadini migliori. Niente come investire nell'istruzione significa investire sul futuro. È una responsabilità che ci guida ogni giorno e che ci deve coinvolgere tutti". Così il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo che questa mattina, lunedì 16 settembre, ha portato il suo saluto agli studenti dell’Istituto tecnico ‘Carlo Cattaneo’ di San Miniato e agli alunni del nuovo plesso della primaria ‘Jacopo Carucci’ di Empoli che è stato inaugurato oggi.



“E’ stato un modo per fare loro un grande in bocca al lupo – ha affermato Mazzeo - ma anche per ringraziare insegnanti, personale non docente e famiglie e augurare un anno scolastico pieno di soddisfazioni e di crescita”. “Ai ragazzi, in particolare – ha continuato Mazzeo - ho voluto lasciare un messaggio semplice: siate protagonisti del vostro futuro. Solo chi guarda al futuro con fiducia ha il potere di cambiarlo. Credete nei vostri sogni e non temete di commettere errori: sbagliare significa crescere e serve per poter diventare donne e uomini migliori”.