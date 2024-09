Cronaca Magliano: Lutto cittadino per don Isacco Pezzotta 16 settembre 2024

Magliano in Toscana: "Bandiere a mezz'asta sul Municipio per la scomparsa del parroco di Magliano" Il sindaco Gabriele Fusini ha firmato un'ordinanza con cui viene proclamato il lutto cittadino per don Isacco Pezzotta. Bandiera a mezz'asta sul Municipio fino al giorno delle esequie, ancora da stabilire. Seguici



