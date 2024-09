Cronaca Chiusura Temporanea della SS 223 “di Paganico” per lavori di adeguamento 16 settembre 2024

16 settembre 2024 779

779 Stampa

Redazione

Grosseto. Il Comune informa che, per consentire operazioni di profilatura e disgaggio del versante sud della galleria Poggio tondo, la SS 223 “di Paganico” sarà temporaneamente chiusa al traffico tra il km 27+700 e il km 31+100. La chiusura avverrà nelle seguenti date e fasce orarie: venerdì 20/09 e martedì 24/09, dalle 06:15 alle 06:45.

Durante tali periodi, il traffico sarà deviato attraverso un percorso alternativo obbligatorio per gli utenti diretti verso Siena e consigliato per quelli diretti verso Grosseto. Il percorso alternativo prevede l’uscita dalla SS 223 allo svincolo di Civitella Marittima e il rientro allo svincolo di Ponte Merse, attraversando SP 21, SP 157, SS 73 Bis e SP 32A. Gli utenti diretti verso Grosseto potranno utilizzare la SS 223 fino allo svincolo di Lampugnano. Le limitazioni saranno gestite da movieri e tutte le fasi saranno in conformità con le normative del nuovo Codice della strada e del regolamento di esecuzione. Il responsabile dei lavori e delle operazioni di interruzione del traffico garantisce che le segnalazioni saranno adeguate e che eventuali emergenze saranno gestite tempestivamente. Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cronaca Chiusura Temporanea della SS 223 “di Paganico” per lavori di adeguamento Chiusura Temporanea della SS 223 “di Paganico” per lavori di adeguamento 2024-09-16T17:45:00+02:00 190 it Chiusura Temporanea della SS 223 “di Paganico” per lavori di adeguamento PT1M /media/images/cartello-stradale-lavori-in-corso-2.jpg /media/images/thumbs/x600-cartello-stradale-lavori-in-corso-2.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 16 Sep 2024 17:45:00 GMT