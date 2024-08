Cultura Rinviato a martedì 3 settembre il concerto del Ginevra Di Marco Trio 28 agosto 2024

Grosseto: Appuntamento il 3 settembre, alle 21.30, al forte San Rocco per quello che sarà l’ultimo appuntamento di “GRande estate al mare”, la rassegna promossa dal Comune di Grosseto e dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare, organizzata da Ad Arte Spettacoli. Ingresso gratuito, fino ad esaurimento dei posti

È rinviato a martedì 3 settembre il concerto del Ginevra di Marco Trio, in programma questa sera (mercoledì 28 agosto), al forte San Rocco di Marina di Grosseto. All’origine del cambio di programma un piccolo problema di salute che ha costretto l’artista a rinviare la sua esibizione. L’evento, che rientra nella rassegna la “GRande estate al mare”, promossa dal Comune di Grosseto, attraverso l’assessorato al Turismo e dalla Pro loco di Marina di Grosseto e Principina a Mare e realizzata da Ad Arte spettacoli in collaborazione con il San Rocco Festival, sarà recuperato martedì prossimo. Di Marco, quindi, accompagnata da Francesco Magnelli al piano e Andrea Salvadori alle corde, salirà sul palco la settima prossima, alle 21.30, con ingresso libero e gratuito, dalle ore 21. Per informazioni: prolocomarinaprincipina@gmail.com - https://rivieradellamaremma.it/

