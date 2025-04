Pugilato, titolo Ebu Silver: il 30 aprile il match tra Giustini e Seifkhani

Grosseto: Cresce l’attesa per l’assegnazione del campionato Ebu Silver dei pesi massimi, titolo internazionale di pugilato promosso dall’organizzazione Rosanna Conti Cavini Boxe. Inizialmente previsto per fine marzo, l’evento sportivo è stato riprogrammato per il 30 aprile, in modo da ottenere il maggior interesse possibile da una serata di sport che si preannuncia indimenticabile.

Sul ring saliranno Eduardo Giustini e Pezhman Seifkhani. Per il pugile toscano, appartenente alla scuderia della manager Monia Cavini, si tratta dell’opportunità di mettere le mani sul titolo vacante, contro un avversario molto quotato e proveniente dalla Svezia. Giustini, per tutti “Dado”, è un 35enne pugile di San Frediano, molto amato a Firenze. Vanta un record di 17 vittorie (di cui sei per KO) e tre sconfitte, ha conquistato tre titoli italiani dei pesi massimi ed è stato campione continentale Ubo. Conosciutissimo in città per essere un calciante dei Bianchi e per svolgere la professione di macellaio al mercato di Sant’Ambrogio, ha regalato alla “sua” Firenze tante soddisfazioni sportive che conta di ripetere, grazie ai consigli del maestro Leonardo Turchi, da sempre al suo fianco. Di contro, il pugile svedese promette di rendere la vita difficile al fiorentino che potrà comunque contare sull’apporto del pubblico di casa. Pezhman Seifkhani, 34enne proveniente da Orebro, ha sinora messo a referto un record di 16 vittorie (ben 12 ottenute per KO) e una sola sconfitta. Il match, grazie alla collaborazione con il Comune di Firenze, nella persona della sindaca Sara Funaro e dell’assessora allo sport Letizia Perini, è programmato per mercoledì 30 aprile al PalaWanni di Firenze.

Già nota la giuria Ebu Silver composta dal francese Fernandez, dallo spagnolo Munoz e dal belga Van der Wiele. Arbitro del match sarà l’inglese Richard Parker, mentre la supervisior è affidata a Enza Iacoponi, segretaria generale Ebu. Nella serata evento è previsto anche un sottoclou di match professionistici: nei pesi piuma salirà sul ring Thomas Ruga, tra i mediomassimi toccherà a Miguel Bachi. La serata verrà aperta da confronti di pugilato olimpico che vedranno in azione i ragazzi della Pugilistica Grossetana Umberto Cavini di Grosseto e Follonica. Un momento di soddisfazione in più per il presidente Fabrizio Corsini e per i tecnici Simone Giorgetti, Luigi Forni, Federico Duranti. L’ingresso per la serata prevede un biglietto unico al prezzo di 30 euro, con prevendita attiva sul circuito Vivaticket.