Pubblicato il bando per il “Pacchetto Scuola”

Monte Argentario: E’ stato pubblicato sul sito del Comune il bando per l’assegnazione dell’incentivo economico individuale “Pacchetto Scuola” per l’anno scolastico 2024/2025. Il provvedimento rientra nelle politiche della Regione Toscana volte a garantire a tutti pari opportunità di accesso all’istruzione scolastica, rimuovendo ostacoli di ordine economico sociale e culturale.



Il “Pacchetto scuola” è destinato a studenti residenti in Toscana iscritti ad una scuola secondaria di primo o secondo grado, statale, paritaria privata o degli Enti locali e iscritti ad un percorso di Istruzione e Formazione Professionale – IeFP – presso una scuola secondaria di secondo grado o una agenzia formativa accreditata appartenenti a nuclei familiari con indicatore economico equivalente ISEE non superiore all’importo di euro 15.748,78, viene corrisposto ai beneficiari dal Comune di residenza e può essere utilizzato per acquisto libri di testo,acquisto altro materiale didattico,servizi scolastici.

La domanda per la partecipazione al bando, completa della documentazione necessaria, deve essere presentata al Comune di residenza dello studente/studentessa entro il 20 settembre 2024.

Si avvisa che il beneficiario del contribiuto è tenuto a conservare la documentazione di spesa relativa a tutto l'anno scolastico 2024/2025 per i controlli che il Comune effettuerà sull'effettiva spesa sostenuta per libri di testo, materiale didattico e servizi scolastici, coloro che non produrranno la documentazione di spesa decadranno dal beneficio e in tal caso il Comune procederà alla revoca totale o parziale del contributo economico concesso procedendo al recupero delle somme erogate.

Ulteriori informazioni possono essere richieste all’Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di Monte Argentario, tel. 0564/811973 istruzione@comune.monteargentario.gr.it