Uscito il nuovo libro di Paolo Goretti

Un’opera che tratta gli avvenimenti accaduti a Siena durante il governo francese dal 1799 al 1814, inquadrandoli nel più ampio orizzonte originatosi con la Rivoluzione Francese.

Siena: Con la ricerca di alcuni dati interessanti l’autore pone in evidenza l’importanza che ebbe quel periodo storico nel quale, nonostante gli anni travagliati delle campagne napoleoniche, in Toscana e a Siena così come negli stati in cui era divisa l’Italia, furono gettati semi che dettero i loro frutti qualche decennio dopo, durante il Risorgimento italiano.

L’attenta lettura degli scritti dell’epoca e successivi, così come la consultazione degli atti di alcuni convegni importanti fra cui quello tenutosi a Livorno il 31 ottobre 2014 A 200 anni da Napoleone in Toscana, a cura di Luigi Donolo, e quello organizzato dall’Accademia degli Intronati di Siena nel 2021, curato da Gabriele Maccianti Napoleone tra mito e storia negli anni dell’impero francese, ha permesso all’autore di descrivere gli avvenimenti accaduti a Siena durante il governo francese dal 1799 al 1814, inquadrandoli nel più ampio orizzonte originatosi con la Rivoluzione Francese.

Paolo Goretti, medico, libero docente di Semeiotica Medica, è stato a lungo Primario Medico dell’Ospedale San Lorenzo di Colle Val d’Elsa (SI) ed in seguito degli Ospedali Riuniti dell’Alta Val d’Elsa. Ha all’attivo oltre sessanta pubblicazioni scientifiche alcune delle quali in importanti riviste internazionali. Da sempre ha affiancato alla sua vita lavorativa il coinvolgimento in associazioni fra cui Lions Club Alta Val d’Elsa, la Polisportiva Mens Sana in Corpore Sano di Siena ed altre. Come Capitano ha portato alla vittoria nel Campo di Siena la Nobile Contrada dell’Aquila, come Priore ne ha guidato il Popolo e attualmente ne è Rettore del Collegio dei Maggiorenti. Appassionato di musica, fonda e presiede per anni l’Ente Concerti di Colle Val d’Elsa. Nel 1980 per “Arteditoria Periccioli” ha pubblicato un’importante saggio sulla musica di W.A. Mozart presente in prestigiose biblioteche. Autore di una vasta produzione di racconti, nel 2007 pubblica per Vanzi Editore la prima edizione di Giovanotti in Trincea di cui è uscita nel 2015 una nuova edizione per Betti Editrice in occasione del centenario della Grande Guerra. Nel 2012 per Pascal Editrice ha pubblicato Il viaggio breve, autobiografia dell’adolescenza in tempo di guerra.