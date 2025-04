Cultura Sport sulle mura: il 12 aprile una giornata di attività e benessere per tutti 9 aprile 2025

9 aprile 2025 218

218 Stampa

Redazione

Sabato 12 aprile 2025, le Mura Medicee di Grosseto torneranno a essere protagoniste con Sport sulle Mura, l’evento promosso dal Cluster dello Sport di Confartigianato Imprese Grosseto. Grosseto: Una giornata all’aria aperta dedicata al movimento, al benessere e alla socialità, pensata per tutte le età e a ingresso gratuito. «Con Sport sulle Mura vogliamo restituire alla città uno spazio di comunità e movimento – afferma Emiliano Calchetti, responsabile Cluster dello Sport Confartigianato Imprese Grosseto - valorizzando il patrimonio storico in una chiave contemporanea. Lo sport è salute, educazione e inclusione, e questo evento vuole essere un invito aperto a tutti a partecipare e scoprire nuove forme di benessere» L’iniziativa si svolgerà presso il Bastione Maiano, dalle ore 9.30 fino al tardo pomeriggio, con un programma ricco di attività sportive condotte da istruttori qualificati e aperte alla libera partecipazione del pubblico. Programma della giornata 9:30 – Iscrizioni e accoglienza 10:00 – Yoga Flow con Irene Filippeschi 11:00 – Body Weight Workout con Officina 18 (Noemi e Clarissa) 15:00 – Fitcamp e sfide sportive 16:00 – Lezione di Breaking con Ryk – Odissea 2001 16:45 – Show Battle di Breaking L’iniziativa rientra nel percorso di valorizzazione dello sport come leva sociale e culturale promosso da Confartigianato Grosseto, con la collaborazione di numerosi professionisti e realtà sportive locali. Per informazioni: Irene 392 8340170 – Clarissa 347 3428696 – Edoardo 340 3716174 In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Cultura Sport sulle mura: il 12 aprile una giornata di attività e benessere per tutti Sport sulle mura: il 12 aprile una giornata di attività e benessere per tutti 2025-04-09T10:30:00+02:00 274 it L’evento promosso dal Cluster dello Sport di Confartigianato Imprese Grosseto PT1M /media/images/11-Emiliano-Calchetti.jpg /media/images/thumbs/x600-11-Emiliano-Calchetti.jpg Maremma News Grosseto, Wed, 09 Apr 2025 10:30:00 GMT