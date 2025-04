Grosseto: Enel aiuta i cittadini a consumare meno con Lumè

Negli store Enel Energia del territorio si monitora l’efficienza della propria abitazione per ridurre le spese e risparmiare in bolletta.

Grosseto: Presso gli Spazi Enel di Grosseto e della Maremma da oggi è possibile provare Enel Lumiè, un servizio innovativo e gratuito per aiutare le famiglie a monitorare i propri consumi energetici e a individuare soluzioni per ridurre la spesa.

Attraverso la compilazione di un questionario personalizzato e la lettura delle bollette energetiche, Enel Lumiè utilizza un algoritmo innovativo e certificato per valutare l'efficienza energetica della casa. Grazie a questo simulatore, i consulenti di Enel Energia possono effettuare un check up energetico dei consumi direttamente in negozio mostrando ai clienti i risparmi ottenibili con interventi diversi. Sulla base dei risultati ottenuti, i clienti riceveranno soluzioni personalizzate, come l’installazione di prodotti ad alta efficienza energetica, per poter ridurre i consumi e quindi risparmiare sulle bollette.

“Una delle soluzioni migliori consiste nel passaggio a prodotti ad alta efficienza energetica: un cambio di abitudini che favorisce la riduzione dei consumi complessivi della casa e promuove il rispetto dell’ambiente – spiega Aurelio Sarno, responsabile Enel Energia centro Italia – Ma sono tante le possibilità di ottimizzazione e, presso i nostri Spazi Enel, i cittadini possono essere accompagnati verso una maggiore consapevolezza dei consumi, combinando la fornitura di energia elettrica e gas con prodotti ad alta efficienza e soluzioni innovative e sostenibili, sia dal punto di vista ambientale che economico”.

A Grosseto e provincia è possibile provare Enel Lumiè presso gli Enel Store presenti sul territorio (rintracciabili qui con giorni e orari di apertura: https://www.enel.it/spazio-enel/grosseto/).