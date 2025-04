Cna e Arci insieme per l’integrazione e l’inserimento dei migranti nel mondo del lavoro

La lettera di intenti firmata ieri mattina da Lupidi e Giovagnoli

Viterbo: Saranno accompagnati lungo tutte le strade che portano alla creazione di un’impresa. La Cna di Viterbo e Civitavecchia e Arci solidarietà Viterbo srl Impresa sociale uniscono le forze e danno il via a una serie di incontri in favore dell’integrazione dei migranti. Con il mondo dell’artigianato e della piccola e media impresa a fare da sfondo.

Il segretario dell’associazione Attilio Lupidi e il presidente di Arci solidarietà Sergio Giovagnoli stamattina hanno firmato una lettera di intenti che ha fatto partire l’iniziativa in maniera istantanea. A guidare i migranti nei meandri della creazione e dello sviluppo di un’azienda è Armando Mangeri, responsabile dell’area Credito della Cna di Viterbo e Civitavecchia.

“La Cna nazionale – dice Lupidi – sta collaborando con le comunità di San Patrignano e Sant’Egidio per l’inserimento nel mondo del lavoro di persone che vivono situazioni particolari. Il nostro obiettivo è analogo: favorire allo stesso tempo l’integrazione e lo sviluppo di impresa, mettendo a disposizione di Arci la nostra esperienza”.

“L’auspicio e la volontà – si legge nella lettera – è di condividere una prassi di collaborazione, per valorizzare questa intesa in un arco di tempo significativo e funzionale alle rispettive attività. La speranza e l'impegno è di essere, insieme, un elemento ulteriore e più autorevole di crescita per la comunità locale a favore di una maggiore attenzione verso le politiche sociali e interculturali, quindi per l'integrazione e il coinvolgimento dei beneficiari dei rispettivi progetti e programmi”.

Arci Solidarietà Viterbo srl Impresa sociale è in prima linea sui temi dell’integrazione di stranieri e migranti e sull’accoglienza per richiedenti asilo e titolari di protezione internazionale tramite i progetti Sai (Sistema di accoglienza e integrazione) di cui è ente gestore per conto degli enti locali. La Cna è invece impegnata nel dialogo con le istituzioni per valorizzare l'artigianato e le piccole e medie impresa, protagoniste dello sviluppo e del progresso economico e sociale del territorio.