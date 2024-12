Per ricordare la giornata internazionale delle persone con disabilità

Grosseto: Dopo un flashmob, che si terrà in piazza Dante dalle 15.30 alle 16.00, l’evento proseguirà nella Sala Pegaso del Palazzo della Provincia di Grosseto. Qui saranno presenti i rappresentanti delle associazioni grossetane che si occupano dei vari settori della disabilità, motoria, sensoriale e cognitiva ed anche il mondo della scuola, dello sport, della cultura. L’iniziativa è stata fortemente voluta dalla commissione Pari Opportunità della Provincia, che ha accolto la richiesta di Lorella Ronconi di includere nelle bandiere presenti sul palazzo quella della disabilità, per ricordare a tutta la popolazione che anche questa componente è parte integrante del nostro territorio. E’ fondamentale centrare l’attenzione sui bisogni delle persone più fragili che trovano continuamente difficoltà nella loro vita. Grosseto e gli altri comuni non sono inclusivi da questo punto di vista, le barriere ostacolano il libero movimento e la fruizione dei servizi e dell’offerta culturale della nostra città. Vogliamo sottolineare i disagi che quotidianamente si presentano e rivendicare delle proposte di miglioramento. Invitiamo tutta la cittadinanza a essere presente per condividere gli obiettivi della giornata e garantire il raggiungimento di alcuni traguardi

Rete delle donne di Grosseto, RAG (rete antiscriminazione grossetana)