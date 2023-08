Metaverso, tutto quello che c’è da sapere

In un’epoca in cui la tecnologia fa passi da gigante, una nuova frontiera sta emergendo: quella del metaverso. Questo fenomeno sta guadagnando sempre più attenzione sia tra gli utenti che tra le aziende che hanno individuato in questo spazio virtuale un nuovo modo per pubblicizzare i loro prodotti e servizi. D’altronde, le sue potenzialità sono vastissime e tocca numerosi ambiti. Sport, lavoro, economia, turismo, intrattenimento e settore videoludico, inclusi anche ambiti di nicchia come quelli di cui potrebbero far parte ad esempio Betway Live Casino oppure il mondo della cultura con decine di tour virtuali a disposizione nei musei di tutto il mondo. Ma cosa esattamente è il metaverso?



Che cos’è il metaverso

Il termine "Metaverso" è stato coniato da Neal Stephenson nel suo romanzo cyberpunk del 1992 intitolato "Snow Crash", ma è solo negli ultimi anni che il concetto ha iniziato a prendere forma concreta. In sostanza, il metaverso è uno spazio digitale tridimensionale, un universo in cui le persone possono interagire tra loro e con l'ambiente circostante utilizzando avatar e oggetti virtuali. È una sorta di fusione tra il mondo reale e quello virtuale, dove le barriere fisiche non sono un ostacolo e le possibilità sono limitate solo dalla creatività umana e dalla tecnologia disponibile.

Le caratteristiche del metaverso

Il metaverso è caratterizzato da diverse componenti chiave che lo distinguono dagli ambienti virtuali precedenti. Una delle caratteristiche fondamentali del metaverso è la sua capacità di mettere in connessione vari mondi e ambienti da cui è possibile spostarsi per provare più esperienze in cui gli utenti si sentono veramente coinvolti e presenti all'interno dell'ambiente virtuale. Questo può essere reso possibile attraverso l'uso di dispositivi di realtà virtuale (VR) e di realtà aumentata (AR).

Il metaverso mira a riprodurre le dinamiche sociali del mondo reale, consentendo agli utenti di interagire con gli altri, partecipare a eventi, collaborare su progetti e partecipare ad attività di gruppo. Va da sé, quindi, che in questo spazio virtuale è possibile anche scambiarsi beni digitali come NFT e altri oggetti virtuali.

Un altro aspetto da non sottovalutare è poi quello che riguarda le infinite possibilità di creare nuovi mondo e di personalizzare non solo questi stessi spazi ma anche il proprio avatar con cui svolgiamo le varie mansioni nel metaverso.

Implicazioni e Applicazioni

Le implicazioni del metaverso sono vastissime e abbracciano molteplici settori, tra cui l'intrattenimento, l'educazione, il commercio, la salute e molto altro ancora. In campo di intrattenimento, ad esempio, il metaverso sta già iniziando a cambiare l'esperienza dei videogiochi, consentendo ai giocatori di immergersi completamente in mondi virtuali e di interagire con personaggi e oggetti in modo molto più realistico ed emozionante. Basti pensare ai tanti visori di realtà virtuale già disponibili sul mercato che permettono agli utenti di proiettarsi in un mondo digitale in cui interagire con gli altri gamers. Ma l'aspetto più interessante è che il metaverso potrebbe andare oltre il semplice gioco, trasformandosi in spazi dove si svolgono eventi culturali, concerti virtuali e mostre d'arte accessibili a chiunque, ovunque si trovi nel mondo.

Nell'ambito dell'educazione, il metaverso ha le potenzialità di rivoluzionare il modo in cui apprendiamo e insegniamo. Le lezioni potrebbero diventare esperienze immersive, dove gli studenti possono esplorare concetti complessi in modo visuale e pratico in un ambiente del tutto virtuale. Musei, università e istituti di formazione potrebbero creare esperienze di apprendimento ancora più coinvolgenti nella speranza di stimolare ulteriormente l’apprendimento dei ragazzi.

Per quanto riguarda il settore economico, invece, il metaverso sta aprendo nuove opportunità nel commercio. Le aziende possono creare negozi virtuali in cui i consumatori possono esplorare prodotti e fare acquisti utilizzando avatar personalizzati. È possibile inoltre sviluppare mondi virtuali basati su blockchain, in cui gli utenti possono possedere e scambiare oggetti virtuali come se fossero beni reali, aprendo a nuovi modelli di economia digitale.

Alcuni esempi

Uno degli esempi che ha già preso piede da qualche anno è quello che riguarda il mondo dell’automotive. Diverse case automobilistiche, infatti, hanno creato il loro spazio nel metaverso mettendo a disposizione degli utenti veri e propri showroom digitali in cui è possibile saperne di più sui vari modelli offerti dagli stessi brand automobilistici. Mercedes, Fiat, Acura e altri marchi hanno già aperto i loro “concessionari virtuali” per pubblicizzare i loro prodotti anche in questo nuovo contesto.

Oltre a loro, c’è anche Renault, tra i principali costruttori che ha puntato di più su questa nuova frontiera. Il Gruppo francese ha infatti investito oltre 200 milioni di euro per creare delle repliche digitali delle sue fabbriche reali dove normalmente si svolgono le attività di produzione. L’obiettivo è quello di individuare tempestivamente eventuali problemi nella catena di montaggio e poi risolverli in maniera definitiva anche grazie all’utilizzo di un’intelligenza artificiale che ha il compito di processare i dati raccolti.

Un altro esempio che può far comprendere altri aspetti del metaverso è quello del matrimonio del calciatore ex Milan Kevin Prince-Boateng che, insieme alla sua compagna, diventata poi sua moglie, ha hanno organizzato il suo matrimonio non solo nella realtà ma anche in questo nuovo spazio virtuale in cui gli utenti hanno potuto assistere alla cerimonia con i loro avatar.