In arrivo pioggia e temporali forti su costa e zone interne, allerta arancione domenica 8 settembre

Firenze: La sala operativa della Protezione civile ha diramato un’allerta meteo arancione per rischio iderogeologico e temporali per la giornata di domani, domenica 8 settembre. Saranno interessate le province di Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Cararra, Pis, Pistoia, Prato e Siena.

A partire dalla mattinata e dal litorale centro settentrionale della Toscana pioggia e temporali si estenderanno all’intera costa e alle zone interne. L’allerta arancione è prevista dalle 7 della mattina alle 6 del lunedì 9 nelle zone di Valdarno inferiore, foce dell’Arno, costa settentrionale fino alla foce del Serchio, Versilia, isole; all’interno Lunigiana, Garfagnana, Serchio e Lima, Lucchesia. L’allerta arancione è prevista dalle 17 di domenica nella valle dell’Arno, nel pistoiese (Bisenzio e Ombrone), Reno,Valdarno superiore e fiorentino, Valdelsa e Valdera, nel grossetano (Fiora e Albegna), Etruria, Mugello, Val di Sieve. Nel resto della Toscana allerta gialla. Nel pomeriggio di domenica è possibile breve pausa delle precipitazioni, salvo che sul nord ovest e sulla costa, dove saranno ancora possibili temporali sparsi, che torneranno intense e a forte carattere temporalesco, a partire dalle zone di nord ovest e in rapida estensione al resto della regione. Possibili forti raffiche di vento e locali grandinate. Fenomeni in attenuazione nella serata tra domenica e lunedì. L’allerta è valida dalle 7 di domenica alle 6 di lunedì 9 settembre. Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all'interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana, accessibile all'indirizzo http://www.regione.toscana.it/allertameteo Seguici



