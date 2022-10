Digital entertainment: continua la crescita del settore in Italia

La diffusione di internet e la maggiore accessibilità dei servizi digitali dovuta al boom dei dispositivi mobili ha portato nel giro di pochi anni il settore dell'intrattenimento online a registrare numeri incredibili in termini di fatturato e utenti attivi. In realtà, il termine entertainment racchiude in sé diverse tipologie di attività, alcune delle quali particolarmente apprezzate sia nel nostro Paese che a livello globale: vediamo dunque quali sono i servizi di questo tipo che sono cresciuti maggiormente.







Shopping online, il modo giusto per unire l'utile al dilettevole



Lo shopping online può essere ricondotto al più ampio settore dell'intrattenimento digitale perché per molti utenti, come espresso anche all'interno di diversi sondaggi, la ricerca di prodotti e il confronto tra le varie offerte rappresenta anche un modo piacevole per passare il tempo e rilassarsi utilizzando il PC o lo smartphone. La possibilità di acquistare beni e servizi direttamente su internet combina dunque l'utilità al piacere, trasformando questa attività in uno dei momenti preferiti della giornata di tantissime persone.

I numeri evidenziano la fortissima crescita dell'e-commerce nel giro di pochi anni, con un vero e proprio boom registrato in quest'ultimo biennio, per un valore del settore in Italia stimato per il 2022 pari a 45,9 miliardi di euro e un +14% rispetto all'anno precedente. Il trend positivo riguarda un po' tutti i settori, con percentuali interessanti sia per quei comparti già abbastanza solidi online, come elettronica, benessere e cosmetica, che per le categorie merceologiche affermatesi solo in tempi più recenti, come abbigliamento e alimentari, per una tendenza che secondo gli analisti continuerà ancora per molto tempo anche in virtù della disponibilità di tecnologie sempre più facili da usare (è il caso dei dispositivi mobili) e di soluzioni come realtà virtuale e metaverso che miglioreranno ulteriormente nel prossimo futuro la user experience complessiva.

Divertirsi in rete con le piattaforme di gioco

Tra i settori più fiorenti in rete, sempre per quanto riguarda l'intrattenimento, troviamo poi quello del gaming, con la sua ampia offerta di soluzioni per giocare comodamente da PC e da mobile. Le piattaforme per il gioco online ormai soddisfano tutte le categorie di giocatori, mettendo a disposizione passatempi di varia natura: si spazia dai videogame sportivi come FIFA ai giochi di carte più tradizionali come il blackjack con hole card, passando per i più innovativi MOBA e le riproduzioni dei grandi classici arcade del passato, tipici del fenomeno del retrogaming.

Per ciascuna di queste proposte è possibile trovare in rete piattaforme ad hoc, sulle quali prendere parte a sfide appassionanti anche contro altri utenti in carne e ossa connessi alla rete, ma anche portali multicategoria e piattaforme in cloud come Xbox Cloud Gaming sui quali trovare titoli di vario genere accessibili senza dover effettuare alcun download.

Il numero dei giocatori online è in continua crescita e sembra destinato ad aumentare ancora anno dopo anno, complici anche le novità che stanno riguardando il settore, a partire dalla già citata realtà virtuale che promette di rendere ancora più immersiva l'esperienza ludica.





Musica, film e serie TV: lo streaming spinge il settore dell'entertainment



Impossibile parlare di intrattenimento digitale senza fare riferimento ai servizi di streaming, ossia quelle piattaforme che consentono di fruire di contenuti multimediali on demand senza bisogno di download. In questa categoria rientrano tutte quelle proposte che permettono di ascoltare musica "liquida" così come di guardare film, serie TV, eventi sportivi, documentari e tanto altro semplicemente connettendo un device alla rete internet e sottoscrivendo un abbonamento.

Per comprendere la portata del fenomeno basta osservare i dati più recenti: il solo Spotify, per esempio, conta in Italia oltre 13 milioni di utenti (di cui oltre il 60% preferisce un account free con spot pubblicitari) che quotidianamente si dedicano all'ascolto di musica ma anche di podcast e dirette, mentre la piattaforma di streaming video più diffusa, ossia Netflix, ha superato nel primo trimestre i 9 milioni di utenti attivi, in controtendenza con il lieve calo registrato dalla società a livello globale. Grande interesse però riscuotono anche altri servizi simili, da Prime Video di Amazon a Disney+, senza contare le piattaforme tematiche come DAZN, che forte dell'esclusiva su molti eventi sportivi di livello nazionale e internazionale continua a guadagnare quote di mercato.