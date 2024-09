Calcio D. Domani la prima di campionato. I convocati per Grosseto-Orvietana

I convocati per Grosseto-Orvietana

Grosseto: Tutto è pronto in casa unionista per la prima partita di campionato del girone E che si terrà domenica 8 settembre alle ore 15, allo stadio comunale "Carlo Zecchini", tra il Grosseto e Orvietana.

Questi i convocati da mister Malotti.

Portieri: Massellucci Filippo, Pellegrini Luigi, Raffaelli Francesco

Difensori: Angeli Lorenzo, Bolcano Daniele, Cretella Riccardo, Falasca Marco, Frosali Francesco, Grasso Filippo, Guerrini Lorenzo, Macchi Mattia

Centrocampisti: Aprili Lorenzo, Barlettani Giulio, Sabelli Piergiorgio, Sacchini Samuele

Attaccanti: Addiego Mobilio, Benucci Massimiliano, Boiga Nicolas, Fregoli Filippo, Marzierli Edoardo , Riccobono Gianni, Senigagliesi Luca





Di seguito il listino dei prezzi valevole per tutta la stagione sportiva.



Tribuna Vip: Intero: 50 euro

Tribuna Laterale: Intero: 18 euro. Ridotto fino a 12 anni e invalidi sopra il 65%: 10 euro. Over 60: 15 euro

Curva Nord: Intero: 13 euro. Ridotto fino a 12 anni e invalidi sopra il 65%: 6 euro. Ridotto da 13 a 21 anni: 8 euro. Over 60: 10 euro

Ingresso gratuito fino a 6 anni di età e per tutti i tesserati US Grosseto. I tagliandi saranno sempre acquistabili in prevendita presso i punti vendita, il centro sportivo di Roselle e online attraverso la piattaforma Ciaoticktes. All’emissione del titolo saranno applicati i diritti di prevendita previsti dal sistema. Gli spettatori potranno inoltre acquisire i biglietti direttamente ai botteghini dello stadio il giorno della partita, salvo diverse disposizioni delle autorità di pubblica sicurezza per il singolo evento.

Infine proroga abbonamenti e ritiro tessere riservate agli sponsor. L’US Grosseto ricorda ai propri sostenitori che la campagna abbonamenti relativa alla stagione 2024/25 si protrarrà per tutta la settimana e pertanto sarà possibile sottoscrivere la propria tessera fino alle ore 13.00 di domenica 8 settembre.

Tessere Sponsor. Per quanto riguarda gli abbonamenti riservati agli sponsor che ne hanno diritto, la società informa che questi potranno essere ritirati il giorno della partita, a partire dalle ore 13.00, presso il botteghino di piazzale Michelangelo. Chi non sarà presente alla partita potrà ritirarlo successivamente presso il centro sportivo di Roselle.