Ingegneri: appuntamento con la gara ciclistica “Trofeo dello Scalatore” a Gavorrano

Sono circa 30 gli ingegneri che prenderanno parte, domenica 8 settembre, nell’ambito dei Campionati Nazionali degli Ingegneri, alla gara ciclistica Trofeo dello Scalatore che si svolgerà a Gavorrano.



Grosseto: Il trofeo dello Scalatore è una gara ciclistica maremmana organizzata dal Team Marathon Bike Asd di Grosseto e dalla Uisp con il patrocinio della Provincia e del Comune di Gavorrano.

Gli ingegneri ciclisti, insieme a tutti gli altri corridori iscritti alla gara, dovranno affrontare 7 giri dello stesso spettacolare circuito, percorrendo un totale di 65 chilometri, con arrivo in salita nel paese di Gavorrano.

La partenza sarà dalle ore 9.30, da via Matteotti, poi il percorso si snoderà attraverso via Gavorranese, la strada provinciale di Filare, la strada provinciale del Puntone, la strada provinciale 135 Via delle Case; la strada provinciale Scarlino-Puntone, di nuovo la strada provinciale del Filare, la provinciale Gavorranese per poi concludere su via Matteotti.

Per tutti i partecipanti è previsto un pacco gara con prodotti locali. L’edizione 2024 dei Campionati Sportivi Nazionali degli Ordini degli ingegneri d’Italia è stata organizzata dall’ordine degli ingegneri della Provincia di Grosseto in occasione del 68° Congresso Nazionale Siena-Grosseto, con il patrocinio istituzionale di Provincia di Grosseto, Comuni di Grosseto, Civitella Paganico, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Roccastrada e Follonica e con il sostegno di numerosi sponsor. Una complessa macchina organizzativa che ha preso avvio in Maremma con le prime competizioni sportive di giugno per concludersi questo primo fine settimana di settembre, nel corso della quale si sono svolte le fasi finali del campionato nazionale di calcio; il torneo nazionale di Padel; i campionati nazionali di vela; il podismo e il ciclismo.