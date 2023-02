Quali saranno le tendenze sportive popolari nel 2023?

Le 8 tendenze sportive più coinvolgenti del 2023

Quali sono le tendenze sportive di questo 2023? Siamo solamente nei primi mesi dell’anno, ma già possiamo guardare al domani e intravedere quel che ci spetta all’orizzonte prossimo remoto.

Possiamo già anticipare che lo sport sarà così tanto di tendenza quest’anno che andrà a influenzare diversi settori, anche quelli più inaspettati, come ad esempio i casinò online. I casinò e lo sport sono due realtà che hanno davvero molto in comune, visto che entrambe sono in grado di offrire un'esperienza di intrattenimento emozionante e coinvolgente. In Italia, sempre più casinò online ospitano sulle loro piattaforme eventi sportivi dal vivo per riuscire a fornire un'esperienza di intrattenimento davvero unica alla loro clientela. Puoi trovare una lista aggiornata delle sale da gioco virtuali più di tendenza visitando casinoitalian.online in Italia. Ma andiamo a leggere questa guida scritta per noi da Valeria Endrizzi, nostra gradita ospite odierna.

Per chi non lo sapesse, la nostra Valeria è esperta, tra le altre cose di e-gaming. Insieme a lei ci accingiamo quindi a scoprire cosa ci riserva il prossimo futuro. Un domani così tanto vicino da essere già a portata di mano, o di clic che dir si voglia, visto che, alcune delle principali tendenze dello sport 2023, previste per l’Italia, riguardano proprio la realtà digitale in diversi suoi aspe.





Tendenze sportive 2023

Qui di seguito passeremo in rassegna gli argomenti, i fattori e le novità che faranno tendenza nel mondo dello sport. Le tendenze popolari attualmente previste sono:

tecnologia e sport;

utilizzo dell’IA generativa;

NFT;

nuova era per i contenuti sportivi;

allo stadio con la tecnologia;

lo sport al femminile;

lo sport nei casinò online;

tendenze fitness.

Tecnologia e sport

Recentemente la tecnologia è diventata un attore importante nel panorama dello sport, sia in campo, sugli spalti che nelle case dei tifosi. Il 2023 dovrebbe consolidare ulteriormente questa tendenza. La tecnologia sarà sempre più il motore propulsore di campionati, squadre e sponsor. Influenzerà ancora di più il mondo dello sport, ottimizzandolo sotto diversi aspetti, come ad esempio:

nei risultati delle prestazioni sportive; nella scelta dei migliori acquisti; nelle sponsorizzazioni.

Un esempio su tutti: sempre più squadre del campionato di calcio di Seria A hanno, al momento, sponsorizzazione di natura tecnologica.

Utilizzo dell’IA generativa nello sport

L'IA generativa ha da poco cominciato a sfruttare il suo potenziale per rivoluzionare diversi settori. La sua capacità di generare nuove idee e soluzioni la rende un punto di svolta nel mondo della tecnologia e non solo.

Quando si tratta di tecnologia sportiva, l'IA generativa può essere utilizzata per analizzare e ottimizzare le strategie, prevedere i risultati e persino progettare regimi di allenamento su misura per i singoli atleti.

Tutto ciò, per i responsabili del marketing sportivo, rappresenta la possibilità di avere nuove capacità per produrre immagini e offrire chatbot smart al servizio clienti. L’intelligenza artificiale può semplificare il lavoro di routine rendendo tutto più immediato.

L’ingresso degli NFT nello sport

Finora gli NFT sono stati utilizzati come dedica speciale ai momenti salienti del gioco e per fornire ai tifosi la "proprietà" di momenti e cimeli specifici. Quest'anno diventerà invece l'anno del ticketing NFT.

I biglietti NFT risultano più sicuri delle opzioni odierne, con codici QR univoci che aiutano a ridurre le frodi, la rivendita illegale e lo scalping dei biglietti, problematiche che da tempo affliggono il business dello sport (come si è visto nell’ultima finale di Champions League).

Inoltre, l'acquisto e la rivendita di biglietti nei mercati NFT consentirà alle organizzazioni sportive di capire meglio chi è presente agli eventi e consentirà agli organizzatori di eventi di godere di diritti sulle vendite secondarie.

Un nuova era per i contenuti sportivi

I contenuti sportivi stanno cambiando. L'ingresso di Netflix nel mondo dei documentari sportivi è un vero e proprio punto di svolta. La docuserie "The Last Dance" che ha raccontato in dettaglio l'ultima stagione vissuta da Michael Jordan con la maglia dei Bulls e la serie di Formula 1 "Drive to Survive" hanno fatto da apri pista, avviando questa tendenza che, visto il grande successo ottenuto, può solo continuare ad evolversi.

Allo stadio con la tecnologia

Le esperienze negli stadi stanno cambiando da quando i tifosi sono tornati ai loro posti nell'era post-Covid.

Tra le novità si segnala la possibilità di offrire ai tifosi di abbonamenti flessibili per i biglietti e non solamente più quello “monolitico” annuale. Anche le tecnologie dedicato allo studio della densità degli assembramenti delle persone e del traffico stanno già rendono più facile l’arrivo allo stadio, migliorandone l’esperienza complessiva..

Lo sport al femminile

Attualmente, nessun'altra tendenza è più rilevante e sorprendente della potenza dello sport al femminile. L’aumento del pubblico delle competizioni professionistiche, il crescente interesse per gli idoli dello sport femminile e la pratica sportiva femminile sono fattori fondamentali per l'attuale evoluzione dell'industria sportiva.

Un esempio su tutti? L’importante scelta simbolica di far salire sul palco del Festival di Sanremo Paola Egonu, campionessa della pallavolo, i suoi discorsi contro il razzismo sono già entrati nelle tendenze sportive 2023 dei social.





Lo sport e i casinò online

Lo sport sarà così tanto di tendenza, quest’anno, che continuerà a influenzare sempre di più anche il mondo dei casinò online nel 2023. In realtà lo sta già facendo, ma continuerà a essere ancora più influente. Infatti è in continuo aumento il numero di attività videoludiche che si ispira al eventi del mondo dello sport, come ad esempio Hat Trick Heroes, Football Studio, Gold Trophy 2 e Football Champions Cup.

Fitness di tendenza

Chiudiamo questa nostra carrellata sulle tendenze sportive parlando di fitness. Vediamo che qui prenderanno sempre più piede le tecnologie wearable, cioè indossabili, inoltre sono previsti in forte crescita le seguenti attività:

allenamento funzionale;

allenamento a corpo libero;

strength training e pesi liberi;

programmi di fitness per senior;

intervalli ad alta densità (HIIT);

allenamento per dimagrire.

Il 2023 sarà un grande anno per lo sport e per tutti i suoi appassionati che avranno modo di godersi a pieno tutte le esperienze più dinamiche, anche da tifosi, grazie all’apporto delle nuove tecnologie.