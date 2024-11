Attualità Massa Marittima, pubblicato l’avviso per l’aggiornamento dell’albo delle associazioni 15 novembre 2024

Scadenza: 30 novembre 2024 Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima provvede ad effettuare l’aggiornamento dell’albo delle associazioni tramite la pubblicazione di un avviso pubblico con scadenza 30 novembre 2024. Entro tale scadenza le associazioni di volontariato iscritte all’albo e quelle non iscritte che intendano avanzare richiesta, devono presentare la domanda in una delle seguenti modalità: tramite pec scrivendo a comune.massamarittima@postacert.toscana.it oppure tramite consegna all’ufficio protocollo del Comune di Massa Marittima. Info: Cristina Ghigi, 0566 906245 – cristina.ghigi@comune.massamarittima.gr.it - L’avviso e il modulo di richiesta sono pubblicati al seguente link: https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2024/11/Avviso-per-l-aggiornamento-dell-Albo-Comunale-delle-Associazioni.html Seguici



