Cronaca Magliano in Toscana: Incidente nei pressi di Sant'Andrea. Uomo di 56 anni finisce al pronto soccorso 19 agosto 2024

19 agosto 2024 153

Redazione

Magliano in Toscana: Attivato un intervento dei sanitari del 118 alle ore 16:34 per incidente stradale in località Sant'Andrea. Sul posto l'ambulanza della Croce Rossa di Magliano e quella della Misericordia di Albinia. Nel sinistro è rimasto coinvolto un camioncino. Attivati anche i Vigili del fuco, che hanno permesso con il loro intervento al conducente ad uscire dall'abitacolo. La persona ferita è un uomo di 56 anni, che è stato trasportato al Pronto Soccorso di Grosseto in codice2. Sul posto anche le forze dell'ordine. Seguici



