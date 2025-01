Cronaca La sindaca di Massa Marittima Irene Marconi esprime cordoglio per la morte di Luciano Poli 27 gennaio 2025

Massa Marittima: “Ci ha lasciato Luciano Poli, 82 anni, massetano, figura di rilievo della storia politica e sociale della nostra città. – dichiara Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima - Luciano Poli è stato un esponente di spicco del Partito Socialista di Massa Marittima, apprezzato segretario comunale del partito. Nella sua lunga esperienza politica ha ricoperto anche il ruolo di vicesindaco del Comune di Massa Marittima negli anni Novanta. A titolo personale e a nome di tutta l’amministrazione comunale desidero esprimere le più sentite condoglianze alla moglie e alla figlia, nostra stimata dipendente comunale.”

