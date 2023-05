La scuola media Pacioli in concerto per salutare l'anno scolastico

I ragazzi e le ragazze dell'indirizzo musicale della scuola secondaria Pacioli di via Gorizia saliranno sul palco del Teatro Fonderia Leopolda il 23 e il 24 maggio alle ore 18. Due pomeriggi di Musiche, balletti e canzoni.

Follonica: Con un repertorio di brani memorabili e di musiche suggestive, le ragazze e i ragazzi dell'Indirizzo musicale della scuola media Pacioli (Istituto comprensivo Follonica1) si presenteranno al pubblico del teatro Fonderia Leopolda, martedì 23 e mercoledì 24 alle ore 18 con la tradizionale esibizione a chiusura dell'anno scolastico.

Due giorni di concerti i cui i giovani musicisti con pianoforte, violino, tromba e clarinetto proporranno pezzi quali Every body needs somebody to love; Skip to my Lou; Transformers themes; Cinema Paradiso oltre alle più celebri colonne sonore da films.

Sul palco si alterneranno la Pacioli junior orchestra e l'orchestra dei “grandi” (composta da allievi e allieve delle classi seconda e terza). E non mancheranno le sorprese, come il nuovo gruppo musicale - novità di questo anno scolastico - tutto da scoprire.

Lo spettacolo sarà impreziosito dai balletti sulle note di Catgroove con protagonisti le ragazze e i ragazzi delle classi prime e di Limbo con gli alunni e le alunne delle seconde e delle terze. Sul palco saliranno inoltre i bambini delle classi quarte delle scuole primarie Calvino, Cimarosa e Rodari che canteranno alcune canzoni tradizionali e moderne. E non solo. Ad accompagnare i giovani musicisti della Pacioli ci sarà anche la Filarmonica follonichese Giacomo Puccini che proporrà alcuni brani.

“Nel nostro Istituto comprensivo e in particolare alla media Pacioli di via Gorizia – è il commento della dirigente dell'Istituto Follonica1, Elisa Ciaffone – è possibile studiare in modo consapevole uno strumento musicale ed entrare a fare parte di una vera orchestra. Grazie a docenti di grande esperienza, i ragazzi e le ragazze che scelgono l'indirizzo musicale imparano, in tre anni di corso, a leggere le note e a suonare egregiamente uno strumento. Ma non solo. Il fine ultimo del percorso a indirizzo musicale è accrescere, attraverso la musica, la sfera emotiva, la creatività e il gusto estetico, contribuendo ad uno sviluppo armonico della personalità”.