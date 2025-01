Attualità Il Progetto Apo per sostituzione di due medici in pensione è attivo presso il presidio sanitario 15 gennaio 2025

15 gennaio 2025 188

188 Stampa

Redazione

Il sindaco fa un sopralluogo al presidio sanitario: “Medici di famiglia al lavoro per sostituire i colleghi. Il servizio è in funzione” Follonica: “Sono andato personalmente a controllare il funzionamento degli ambulatori medici al presidio socio sanitario di Follonica – dice il sindaco Matteo Buoncristiani -: i medici di famiglia del Golfo hanno unito le forze per sostituire i due colleghi andati in pensione e dare un servizio continuativo anche a coloro che sono rimasti senza dottore. A questi professionisti va il mio ringraziamento, sapendo che tale sistema – se strutturato nel tempo – avrebbe le potenzialità per essere portato avanti anche in futuro e comunque per sopperire alle varie carenze del sistema. Allo stesso tempo la Asl, che ha accolto i miei numerosi appelli, assicura che a inizio febbraio (già a partire dal 2) e a marzo entreranno in servizio due nuovi medici di famiglia, attesi dai cittadini”. Il Progetto Apo – per la sostituzione del dottor Manghetti e del dottor Bronzoni (in pensione) - è attivo agli ambulatori del presidio sanitario di Follonica nei seguenti giorni: Lunedì, martedì e mercoledì: la mattina dalle ore 8.30 alle 12.30 e il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 18. Giovedì e venerdì: la mattina dalle 9 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Il numero di telefono dell’ambulatorio è 0566.59517 All’ambulatorio di Scarlino Scalo invece Mercoledì: pomeriggio dalle 18 alle 19 Venerdì: dalle 11 alle 13 Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Il Progetto Apo per sostituzione di due medici in pensione è attivo presso il presidio sanitario Il Progetto Apo per sostituzione di due medici in pensione è attivo presso il presidio sanitario 2025-01-15T16:09:00+01:00 282 it Il Progetto Apo per la sostituzione di due medici in pensione è attivo presso il presidio sanitario di Follonica PT1M /media/images/IMG-2783.jpg /media/images/thumbs/x600-IMG-2783.jpg Maremma News Follonica, Wed, 15 Jan 2025 16:09:00 GMT