Ambulatori dei medici di medicina generale e pediatri, infermieri domiciliari, assistenza protesica e altri sportelli traslocano nella nuova sede ex Inam Massa Marittima: Nuovo passo per la riorganizzazione dei servizi territoriali a Massa Marittima, da lunedì 20 a venerdì 24 gennaio si terrà il trasloco di alcune attività verso la nuova sede ex Inam. Saranno pertanto inevitabili variazioni di apertura dei servizi. «È un momento importante per la sanità territoriale e il percorso per raggiungere gli obiettivi della nuova organizzazione ancora lungo ma la ristrutturazione della sede ex Inam a Massa Marittima rappresenta una tappa fondamentale», dichiara la direttrice della zona distretto Tania Barbi. Ad essere interessati sono gli ambulatori dei medici di medicina generale, dei pediatri, l’ufficio assistenza protesica, l’anagrafe stranieri, l’assistente sociale e gli infermieri delle cure primarie domiciliari. Per questi servizi avverrà il trasloco dall’ospedale Sant’Andrea alla nuova sede di viale Risorgimento, 8 con il seguente programma: Assistenza protesica: chiusura nei giorni 21 e 22 gennaio Medici di medicina generale: chiusura il giorno 22 gennaio Pediatri: chiusura il giorno 21 gennaio Anagrafe stranieri: chiusura nei giorni 22 e 23 gennaio Infermieri cure domiciliari: chiusura il giorno 20 gennaio Assistente sociale: chiusura il giorno 20 gennaio I suddetti servizi riapriranno il giorno seguente rispetto alla chiusura nella nuova sede di viale Risorgimento 8 a Massa Marittima. I suddetti servizi riapriranno il giorno seguente rispetto alla chiusura nella nuova sede di viale Risorgimento 8 a Massa Marittima. Seguici



