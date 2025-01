19esima edizione di PAGINEaCOLORI

Il 18 gennaio, alle 17, s’inaugura il festival della letteratura illustrata al teatro comunale “Rossella Falk” di Tarquinia, dove alle 17,30 andrà in scena lo spettacolo gratuito “Da secoli vivo” di e con Gek Tessaro

Tarquinia: Un viaggio di esplorazione nella natura attraverso la lettura, l’arte e la formazione. Torna a Tarquinia il festival PAGINEaCOLORI che verrà inaugurato il 18 gennaio, alle 17, al teatro comunale “Rossella Falk”, dove, alle 17,30, si terrà lo spettacolo gratuito “Da secoli vivo” di e con Gek Tessaro tratto dal suo libro “L’albero dei cento cavalli” (Lapis Edizioni). La 19esima edizione della rassegna dedicata alla letteratura illustrata si presenta con un format differente per proporre un programma con nuove iniziative e sperimentare forme più ampie di partecipazione da parte del pubblico. La manifestazione è promossa dal Comune di Tarquinia (Assessorato alla Biblioteca, all’archivio storico e all’area archeologica), attraverso la biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, e per il sesto anno consecutivo l’organizzazione è affidata all’associazione Dandelion. Il festival ha il sostegno della Regione Lazio, del Centro per il libro e la lettura (Cepell), della Sezione soci Etruria Unicoop Tirreno e della Biblioteca di Babele e vede la collaborazione di Archeoares e dell’IISS “Vincenzo Cardarelli”.

Il tema del 2025 “Vivi e vegeti: libri, germogli…e verdeggianti letture” è ispirato al mondo vegetale ed è declinato in modo da favorire e stimolare l’avvio di attività incentrate su obiettivi di educazione ambientale e alla sostenibilità. Tale tematica, per le implicazioni di cui è ricca e per i significati metaforici che sottende, rappresenta un’occasione speciale per intraprendere percorsi di pratica filosofica per bambini e di educazione al pensiero. “Ci presentiamo in una veste diversa, che ha mantenuto alcuni punti fermi delle precedenti edizioni ma che introduce alcune novità sostanziali – dichiara l’organizzazione del festival -. Il nucleo centrale rimane la mostra degli albi illustrati che si terrà dal 22 marzo al 13 aprile negli spazi espositivi della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”. Prosegue la collaborazione con le scuole con laboratori, incontri con autori e premi letterari che si svolgeranno a febbraio, marzo e maggio. La novità principale riguarda le attività formative rivolte all’intera comunità educante: docenti, esperti e appassionati di letteratura, bibliotecari, educatori professionali ma anche aspiranti scrittori e illustratori”.

Attività per le scuole

Tra febbraio e marzo alcune classi delle scuole primarie di Tarquinia incontreranno vari illustratori nell’ambito di un programma di laboratori che si svolgerà alla biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”. Il 19 febbraio gli alunni delle classi seconde della scuola media dell’IC “Ettore Sacconi” incontreranno l’autrice Luisa Mattia (Premio Andersen miglior scrittore 2008).

La Mostra e i laboratori domenicali

Palazzo Bruschi Falgari, sede della biblioteca comunale “Vincenzo Cardarelli”, ospiterà come di consueto la mostra di illustrazioni di libri per l’infanzia e l’adolescenza di 15 illustratori italiani e stranieri (inaugurazione 22 marzo) e i laboratori domenicali: si parte il 23 marzo, alle 16,30, con l’esperta di didattica ambientale e di promozione alla lettura Laura Capra; si prosegue il 30 marzo, alle 10,30, con la passeggiata etnobotanica a cura di Marco Pardini naturopata, operatore di medicina tradizionale, esperto etnobotanico e narratore che, alle 16,30, terrà un incontro sulla narrazione ispirato ai suoi libri; il 6 aprile, alle 16,30, sarà la volta dell’illustratrice e autrice Gioia Marchigiani con il “Taccuino del collezionista di semi”; a chiudere il 16 aprile, alle 16,30, il laboratorio creativo con l’illustratrice e direttrice del festival Roberta Angeletti.

Formazione

Il 5 e il 6 aprile il festival presenta un fine settimana dedicato alla formazione, con due giornate articolate in quattro incontri tematici: “Vivi e vegeti: tra libri e germogli. Viaggio nella letteratura di divulgazione tra albi illustrati, poesia, autobiografia, narrazione e fumetto”, tenuto dall’esperta di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza Roberta Favia che peraltro quest’anno ha prestato la sua consulenza scientifica al Festival; “A piedi nudi nei libri. Laboratorio di lettura ad alta voce”, a cura dell’attore e narratore Alfonso Cuccurullo; “Illustrare la natura” con l’illustratrice e autrice Gioia Marchegiani; “Laboratorio di poesia e natura”, tenuto dal poeta e scrittore di libri per ragazzi Alessandro Riccioni. È confermata la partecipazione degli studenti dell’IISS “Vincenzo Cardarelli” per il consueto percorso di formazione grazie al quale continueranno ad avere un ruolo centrale nella gestione delle visite guidate alle scolaresche e nella produzione di contenuti multimediali ispirati al tema del festival e alla mostra.

Incontri sul web

Non mancheranno gli incontri che si terranno online: il 14 marzo, la direttrice artistica di PAGINEaCOLORI Roberta Angeletti e Roberta Favia presenteranno i libri scelti per la mostra d’illustrazioni; l’11 aprile, con i rappresentanti delle case editrici Nomos, Quinto Quarto, Hopi e Cocai si parlerà di cosa significhi fare libri di divulgazione scientifica e naturalistica di qualità.