Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga, sul palco ci sono Le Volpi di CapoTrave

Sinalunga: Sarà lo spettacolo "Le volpi" di CapoTrave con Manuela Mandracchia, Giorgio Colangeli e Federica Ombrato e prodotto da Infinito Srl, a intrattenere il pubblico del Teatro Ciro Pinsuti di Sinalunga nella serata di venerdì 17 gennaio alle ore 21:15. Lo spettacolo, che fa parte della stagione teatrale ‘A lume di candela’, è incentrato sul tema della corruzione e propone un’analisi profonda del sottosuolo sociale della provincia italiana come metafora del Paese, dove si intrecciano opportunità politiche e culturali, favoritismo e clientelismo.

Il tutto si svolge nell’ombra di una sala da pranzo, all’ora del caffè, in un’assolata domenica di agosto, qui si incontrano due piccoli notabili della politica locale e la figlia di una di loro. Tutto intorno i pensieri volano già al mare e alle vacanze, eppure restano da mettere in ordine alcune faccende che interessano i protagonisti della storia. Davanti a un vassoio di biscotti vegani, si confessano legittimi appetiti e interessi naturali, si stringono e si sciolgono accordi, si regola la maniera migliore di distribuire favori e concessioni, incarichi di servizio e supposti vantaggi. La provincia italiana è la vera protagonista della vicenda, quale microcosmo in cui osservare le dinamiche di potere, che hanno sempre a che fare con i desideri e le ossessioni degli individui. Morbidamente, si scivola dentro un meccanismo autoassolutorio per cui è legittimo riservarsi qualche esiguo tornaconto personale, dopo essersi tanto impegnati nella gestione della cosa pubblica. La corruzione è proprio questo concedere a se stessi lo spazio di una impercettibile eccezione. Come scrive Leonardo Sciascia nel suo romanzo “Todo modo”: “i grandi guadagni fanno scomparire i grandi principi, e i piccoli fanno scomparire i piccoli fanatismi.

Le Volpi è uno spettacolo di Lucia Franchi e Luca Ricci (CapoTrave), con Giorgio Colangeli, Manuela Mandracchia e Federica Ombrato, con i costumi di Marina Schindelr, per la regia di Luca Ricci e una produzione Infinito Srl.

I biglietti degli spettacoli sono disponibili al botteghino del teatro e su Ticketone, al numero 0574603376 (ore 15-19) e su teatropinsuti@fonderiacultart.it.